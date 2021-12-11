الفلاسي: «إكسبو 2020» يمنح الشركات فرصة لتعزيز نموها وازدهارها

المصدر: دبي ■ وام

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «(إكسبو 2020 دبي)، الحدث العالمي الضخم، يقدم فرصة منقطعة النظير للشركات لتعزيز نموها وازدهارها»، منوهاً بأن الحدث أتاح آفاقاً رحبة للتواصل والتفاعل مع مجتمع الشركات العالمي عبر منصة دولية رائدة، تصوغ بيئة أعمال ديناميكية وتحتفي بالابتكار والاستدامة.

وأضاف أن الشركات، على اختلاف القطاعات العاملة فيها، بذلت جهوداً حثيثة للمشاركة في هذا الحدث، وبدورها حرصت مجموعة «اينوك»، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي للحدث، خلال العامين الماضيين، على الاستعداد جيداً للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الذي طال انتظاره وترقبه الجميع في دولة الإمارات والعالم. وتضم مجموعة «اينوك» تحت مظلتها ما يزيد على 30 شركة، تعمل في مجال التكرير ومزج الزيوت ومواد التشحيم والتخزين، إضافة إلى عملياتها المخصصة لقطاع الطيران وبيع المنتجات بالتجزئة. وتلبي متطلبات آلاف العملاء في 60 سوقاً مختلفة.

كما تشغل حالياً ما يزيد على 150 محطة خدمة، و237 متجراً لعلامة «زووم»، و25 موقعاً لخدمة فحص وتسجيل المركبات «تسجيل»، إضافة إلى 42 منفذاً لخدمة السيارات «أوتو برو».

وقال الفلاسي، إن «ذلك دليل دامغ على استمرارية رحلتنا الطموحة، والتزامنا بتوفير إمدادات الوقود والطاقة بما يتماشى مع النمو الهائل الذي تشهده إمارة دبي». وأضاف أنه «في عام 2018، وقع الاختيار على مجموعة (اينوك) لتكون شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لـ(إكسبو 2020 دبي)، وسط خطط أقرّتها المجموعة لبناء جناح حديث وعصري، وافتتاح (محطة الخدمة المستقبلية) الفريدة خلال الحدث. وأدركنا جيداً أن محطة الخدمة هذه ستشكّل منطلقاً مثالياً يثري الحوار حول مستقبل الطاقة المتكاملة، لاسيما أن ذلك يتماشى مع الموضوع الأساسي لحدث (إكسبو 2020 دبي)، المتمثّل في (تواصل العقول وصنع المستقبل)».

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