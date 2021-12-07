«دناتا» تنال اعتماد «إياتا» لسلامة عملياتها في نيويورك

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نالت شركة «دناتا» تقديراً عالمياً جديداً في تحقيق أعلى معايير السلامة، حيث منح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، شركة «دناتا الولايات المتحدة الأميركية»، اعتماد «إياتا» لمراجعة سلامة العمليات الأرضية «ISAGO»، بعد الانتهاء بنجاح من تدقيق شامل للشركة وعملياتها للمناولة الأرضية في مطار «نيويورك جيه إف كيه».

وقال نائب رئيس أول «دناتا لعمليات المطار»، ديفيد باركر: «نواصل الاستثمار في التدريب والمعدات والتقنيات الرائدة في الصناعة لتوفير أعلى معايير السلامة لموظفينا وشركائنا وعملائهم».

وأضاف: «يشكل نيلنا اعتماد (ISAGO) معلماً بارزاً، يوضح التزامنا الدؤوب بالسلامة والتميز في الخدمة».

يشار إلى أن «دناتا» تقدم مجموعة من خدمات المناولة الأرضية والركاب والبضائع لأكثر من 60 شركة طيران في 22 مطاراً عبر الولايات المتحدة.

ويتألف فريق «دناتا الولايات المتحدة» من أكثر من 3000 متخصص في مجال الطيران، ويساعد أكثر من 18 مليون مسافر، ويضمن التشغيل السلس لـ60 ألف رحلة، ويتعامل مع 500 ألف طن من البضائع سنوياً.

ويغطي برنامج «إياتا» لتدقيق عمليات المناولة الأرضية التي تخدم شركات الطيران في المطارات، مجالات التنظيم والإدارة والتحكم في الحمولة ومناولة الركاب والأمتعة ومناولة الطائرات وتحميلها وحركة الطائرات على الأرض.

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