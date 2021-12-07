«رويترز»: اقتصاد دبي ينتعش بشكل كبير.. وأسعار العقارات تفوق التوقعات

المصدر: مدحت السويفي ورويترز ■ دبي

أظهر مسح أجرته «رويترز» لآراء محلّلين عقاريين، أن أسعار المساكن في دبي ستواصل ارتفاعها خلال العام المقبل بمثلَي الزيادة التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر، وذلك بدعم الطلب من مستثمرين أجانب وتحسّن القدرة على الشراء.

وقالت «رويترز»، في تقرير، إن اقتصاد دبي انتعش بشكل كبير هذا العام مع فتح قطاعَي التجارة والسفر في ظل نجاح حملة التطعيم.

وخلص الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 18 نوفمبر إلى السادس من ديسمبر، واستطلع آراء 11 محللاً عقارياً، إلى ارتفاع 5% في المتوسط في أسعار المساكن بدبي في 2022، أي مثلَي زيادة 2.5% التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر، ومن المتوقع كذلك أن تزيد الأسعار 5% في 2023.

إلى ذلك، سجلت السوق العقارية في دبي، إتمام 12 ألفاً و352 صفقة بقيمة 31.08 مليار درهم، منذ انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» وحتى نهاية نوفمبر الماضي، شملت 7000 صفقة في السوق الثانوية (العقارات الجاهزة) بقيمة 19.84 مليار درهم، و5352 صفقة في سوق العقارات على المخطط بقيمة 11.24 مليار درهم.

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