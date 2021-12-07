«غينيا ألومينا» تفوز بعقد قيمته 125 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن»، المملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن فوزها بعقد تعدين كبير لشركة غينية، مشيرة إلى أن هذا العقد يأتي تماشياً مع سعي الشركة إلى توسيع مساهمتها الاقتصادية في غينيا.

وأوضحت الشركة، في بيان، أمس، أن العقد الممنوح للشركة الغينية للخدمات والبناء، يعد من أكبر العقود لمقاول تعدين محلي بالكامل على الإطلاق، حيث بلغت قيمته أكثر من 34 مليون دولار (نحو 125 مليون درهم)، ويمتد لفترة 16 شهراً.

وبموجب العقد، تتوقع الشركة الغينية، أن يرتفع عدد العاملين فيها بواقع 57 شخصاً، ليصل إجمالي العدد إلى أكثر من 300 موظف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن «العقد الجديد يعد مهماً للشركة الغينية، حيث سيزيد بشكل مباشر مساهمتنا في الاقتصاد الغيني، إضافة إلى تعزيز القدرات المحلية في سلسلة الإمداد الخاصة بالتعدين».

وأضاف أن «قيادة النمو الاقتصادي المستدام، تعتبر إحدى الطرق التي ستسهم في تحقيق هدفنا المتمثل في الابتكار بصناعة الألمنيوم لجعل الحياة العصرية متكاملة».

من جهته، أكد الرئيس والمدير التنفيذي للشركة الغينية للخدمات والبناء، كابا أمادو، التزام الشركة بتسليم أطنان من «البوكسيت» إلى شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» بأمان وكفاءة، ووفقاً للمواصفات المتفق عليها، لافتاً إلى أن قطاع التعدين يلعب دوراً مهماً في اقتصاد غينيا.

يشار إلى أن «غينيا ألومينا كوربوريشن»، كانت أحد أكبر الاستثمارات في مجالات جديدة في غينيا خلال السنوات الـ40 الماضية، ويعمل فيها حالياً ما يقرب من 260 موظفاً.

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