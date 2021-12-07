67 مليار درهم تجارة دبي مع الهند في 6 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لدائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، بالتعاون التجاري البنّاء مع الهند، التي تعد الشريك التجاري الثاني لدبي، حيث سجلت قيمة تجارة دبي مع الهند 67 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 74% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 39 مليار درهم.

وأوضح أن تجارة الإمارة مع الهند، توزعت بين واردات بقيمة 32 مليار درهم، وصادرات بقيمة 19 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 16 مليار درهم، مشيراً إلى أن من أهم البضائع المتبادلة، كان الماس بقيمة 20.8 مليار درهم، والذهب بقيمة 10.4 مليارات درهم، ومنتجات الزيوت البترولية بـ4.3 مليارات درهم، والهواتف وأجهزة الاتصالات بأربعة مليارات درهم.

اجتماعات

جاء ذلك، خلال اجتماع نظمته «جمارك دبي» عبر تقنية الاتصال المرئي مع وفد اقتصادي وتجاري هندي بحضور مصبح، وقنصل عام الهند، الدكتور أمان بوري.

وأكدت الدائرة، في بيان أمس، أنها تواصل اجتماعاتها المكثفة مع الجهات والهيئات الدبلوماسية للدول الصديقة والشركاء التجاريين ضمن مبادرة «ارتباط»، التي أطلقتها أخيراً لتطوير العلاقة مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، وزيادة التبادل التجاري، ودعم مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين.

منجزات

واستعرض مصبح، خلال الاجتماع، أهم المنجزات التي تحققت في العام الجاري، ورؤية «جمارك دبي» للعام المقبل، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل على تطوير نماذج فعالة وخدمات مبتكرة لدعم أعمال شركائها التجاريين وخفض الكلفة عليهم، وكذلك تسريع العمليات التجارية.

وأكد أن أي نجاح تحققه «جمارك دبي» هو نجاح لشركائها الداعمين لمسيرتها، مشيراً إلى أن نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات الذكية لجمارك دبي وصلت إلى نحو 98%.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض توضيحي عن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومنصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، ودور حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي.

انتعاش

من جهته، قال بوري، إن مستويات التجارة الثنائية بين الإمارات والهند، تُظهر بوادر انتعاش قوي، بعد أن أدت الإجراءات العالمية الاستثنائية لجائحة «كورونا» إلى تراجعها نسبياً خلال العام الماضي.

وأضاف: «نستطيع أن نؤكد أن المحادثات البناءة من أجل التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين تتويجاً لتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من شأنها تعزيز العلاقات وتوسيع الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية، والدخول في حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وتوقع بوري أن تؤدي تلك الاتفاقية إلى زيادة التجارة الثنائية في السلع إلى نحو 100 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وفي الخدمات إلى نحو 15 مليار دولار، ما يزيد آفاق الفرص الاقتصادية والوظيفية في كل من الإمارات والهند.

أنظمة جمركية

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لدائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح،

إن «جمارك دبي» تحرص على تطوير أنظمة جمركية رائدة تعمل على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، مثل نظام «مرسال 2» ونظام «محرك المخاطر الذكي»، كما طورت الدائرة نظام الإفصاح المبكر الذكي للتسهيل على المسافرين القادمين إلى الدولة عبر مطارات دبي.

• الماس كان من أهم السلع المتبادلة بـ20.8 مليار درهم.

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