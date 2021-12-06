بنك الفجيرة يطرح حسابَي أعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك الفجيرة الوطني، أمس، عن إطلاق حساب «أهلاً» للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحساب الأعمال «OneStop»، وهما منتجان مصرفيان حصريان يتيحان للشركات الناشئة إمكانية الاستفادة من مزايا عدة، تشمل الخدمات المصرفية الرقمية في أي وقت وأي مكان.

وأوضح البنك في بيان أن حسابَي الأعمال، «أهلاً» و«OneStop»، يوفران مجموعة خدمات مصرفية مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستتاح للشركات إمكانية الوصول المجاني إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والحصول على بطاقة خصم مجانية من دون رسوم إضافية على عمليات السحب داخل الإمارات، فضلاً عن عمليات الإيداع النقدية غير المحدودة من خلال أجهزة الصراف الآلي، والمدفوعات الداخلية المجانية، وحساب الرصيد الصفري، وأفضل أسعار صرف العملات الأجنبية للدولار، إضافة إلى صيانة الحساب المجانية، ودفتر شيكات مجاني، ومعاملات التحويل المجانية بالعملات المحلية والأجنبية، وعدد من الخدمات الأخرى.

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