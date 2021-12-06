«إينوك» تخطط لافتتاح 14 محطة وقود متنقلة في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «إينوك»، أمس، عن إبرام اتفاقية شراكة مع «نخيل» لافتتاح 14 محطة وقود متنقلة في دبي، بهدف تزويد العملاء بخدمات سريعة ومريحة ومبسّطة للتزوّد بالوقود، مشيرة إلى أنها افتتحت أخيراً، أولى تلك المحطات في «سوق التنين 2».

وأوضحت المجموعة في بيان، أن المحطة الجديدة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات سكان المجمعات السكنية القريبة من «سوق التنين 2»، مثل المدينة العالمية، وزوار مركز «سوق التنين».

وتضم المحطة ثماني مضخات وقود، تتيح تزويد الوقود على جانبي المحطة، وتوفر البنزين «خصوصي 95» و«الممتاز 98»، إضافة إلى الديزل، كما تتضمّن «ماكينة» لبيع المأكولات الخفيفة والمشروبات.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة 90 ألف لتر، ويُمكنها تزويد 1200 سيارة بالوقود يومياً. وزوّدت المحطة الجديدة في «سوق التنين 2» بألواح للطاقة الشمسية، إضافة إلى تجهيزها بتقنيات مُتقدمة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، مثل نظام استعادة الأبخرة، الذي يعمل على استرجاع 70% من الأبخرة المنبعثة من مضخة وخزان الوقود.

كما زوّدت المحطة أيضاً بخزان وقود يتم تركيبه فوق سطح الأرض، ما يتيح إعداد وتركيب وإعادة تجميع مكوّنات المحطة بمنتهى السهولة عند الحاجة.

ويأتي الخزان بجدران مزدوجة، تماشياً مع معايير «مختبرات أندررايترز» (UL) العالمية للأمان والسلامة.

ووفقاً لبيان «إينوك»، ستكون المحطة المتنقلة التالية، في المدينة العالمية، والمقرر افتتاحها خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «المشروع التجريبي لمحطة الوقود المتنقلة في (المرابع العربية) حقق نجاحاً لافتاً، وبالشراكة مع (نخيل)، سنعمل على توفير المزيد من محطات الوقود المتنقلة في شتّى أرجاء إمارة دبي، تبعاً لاحتياجات السكان وحجم الطلب».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في «نخيل»، عمر خوري: «نسعى باستمرار إلى التوصل لطرق جديدة بهدف تعزيز الخدمات المرتبطة بمراكزنا التجارية».

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