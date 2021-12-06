غرفة دبي تبحث الشراكات الاقتصادية مع كوستاريكا

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

بحثت غرفة دبي في مقرها أمس، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية مع كوستاريكا، خلال استقبالها وفداً حكومياً رفيع المستوى برئاسة رئيس كوستاريكا، كارلوس ألفارادو كيسادة، حيث ناقش الجانبان تعزيز وتفعيل التعاون المشترك في مجالات وقطاعات اقتصادية رئيسة ومستقبلية.

وكان في استقبال الوفد، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، يرافقه مدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم، وعدد من مديري الإدارات في الغرفة.

وتناول الطرفان واقع العلاقات الاقتصادية الحالية، وآفاق الشراكات المستقبلية بين مجتمعي الأعمال في دبي وكوستاريكا.

التجارة الثنائية

وأوضح الغرير أن التجارة الثنائية غير النفطية بين دبي وكوستاريكا نمت بنسبة 12% خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2020، لتصل إلى 112 مليون دولار (نحو 411 مليون درهم)، فيما وصلت إلى 64 مليون دولار (نحو 235 مليون درهم) في النصف الأول من العام الجاري، مشدداً على أهمية الاستفادة من القواسم المشتركة التي تجمع الجانبين للارتقاء بالتعاون الاقتصادي.

وقال، إن «غرفة دبي تعمل بشكل وثيق مع مكتب ترويج التجارة في كوستاريكا لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحديد الفرص التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الكوستاريكية»، لافتاً إلى أن افتتاح هذا المكتب في عام 2019، يعكس التزام كوستاريكا القوي بتعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات.

منتدى الأعمال

ودعا الغرير الوفد الكوستاريكي، إلى المشاركة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية 2022، والذي سيُقام على هامش معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث يهدف إلى تشجيع واكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، إضافة إلى دعم ومناقشة تطوير الأعمال المهمة، وتوقيع ومناقشة الصفقات والمشروعات المستقبلية.

حرص

من جهته، عبّر الرئيس الكوستاريكي عن تقديره العميق لقيادة وحكومة دولة الإمارات ودبي على حرصهم الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، مؤكداً أهمية هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بالاستدامة.

وقال إن بلاده تعتبر مختبراً مثالياً للطاقة النظيفة والابتكار من أجل الاقتصاد الأخضر.

• كوستاريكا تعتبر مختبراً مثالياً للطاقة النظيفة والابتكار من أجل الاقتصاد الأخضر.



• غرفة دبي تعمل بشكل وثيق مع مكتب ترويج التجارة في كوستاريكا.

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