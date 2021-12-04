«سيال الشرق الأوسط» ينطلق في أبوظبي 7 ديسمبر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يشهد «معرض سيال الشرق الأوسط 2021» بنسخته الـ11 التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من السابع إلى التاسع من ديسمبر الجاري مجموعة من الفعاليات التفاعلية التي تتضمن بطولات وعروضاً تلبي رغبات جميع الزوّار والمشاركين.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذه الفعاليات المتنوعة تسهم في تعزيز مكانة «سيال الشرق الأوسط»، الذي تنظمه «شركة أبوظبي الوطنية للمعارض»، باعتباره من أكبر الفعاليات المتخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة في الشرق الأوسط.برنامج المشترين

وتضم الفعاليات: «برنامج المشترين العالميين»، و«بطولة الإمارات الوطنية للقهوة»، و«جوائز سيال للابتكار»، و«بطولة فنون اللاتيه الوطنية في الإمارات 2022»، و«معرض الذواقة العالمي في أبوظبي». ويُعتبر «برنامج المشترين العالميين» ملتقى مميزاً يجمع بين رجال الأعمال والجهات العارضة، بهدف تعزيز شراكات سلسلة التوريد ودعمها. كما ينفرد البرنامج بجناح خاص في المعرض مخصص لعرض المنتجات الجديدة، وتوفير فرص التواصل بين الجهات العارضة من خلال الجلسات التفاعلية بهدف تأسيس أعمال وشراكات جديدة.

معرض الذواقة

ويستقطب المعرض عشّاق الطعام من جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة، للاستمتاع بانطلاق النسخة الأولى من «معرض الذواقة العالمي في أبوظبي» الذي يشهد حضور أفضل طهاة العاصمة والطهاة الحاصلين على «نجوم ميشلان» لتقديم جلسات تعليمية ومنافسات وعروض مميزة. ويضمّ المعرض أيضاً حديقة للزراعة المائية، ومختبراً للمشروبات، فضلاً عن «مطبخ البيتزا».

بطولة القهوة

أما خبراء وعشّاق القهوة، فيشهدون عودة «بطولة الإمارات الوطنية للقهوة» التي تجمع مسابقتين معتمدتين من قبل فعاليات القهوة العالمية، ومرخصتين من قبل جمعية القهوة المتخصصة. وتسلط بطولة العالم لتحضير القهوة، الضوء على المهارات العالية المستخدمة في تحضير القهوة يدوياً.

«فنون اللاتيه»

بدورها، تجمع بطولة فنون اللاتيه الوطنية في الإمارات 2022 أمهر خبراء تحضير القهوة في المنطقة للتنافس على مجموعة من الجوائز المميزة، والفوز بفرصة تمثيل الإمارات في بطولة فنون اللاتيه العالمية في ميلانو أكتوبر 2022.

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