برنامج يساعد رواد الأعمال المواطنين على تسويق منتجاتهم بالاستفادة من التجربة الكورية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن دولة الإمارات ومنذ قيامها تضع الاستثمار في رأس المال البشري في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، حيث تعمل بصفة مستمرة على تطوير قدراته ومواهبه، لبناء كفاءات وطنية واعدة وتأهيلها لتكون قادرة على قيادة مسيرة التنمية المستقبلية وتطوير منظومة السياسات والتشريعات الوطنية إلى أرقى المستويات العالمية.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق البرنامج التدريبي لبناء الكفاءات التخصصية الوطنية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشتريات الحكومية (KSP) بالتعاون بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، والذي يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة الاقتصاد والمالية الكورية خلال سبتمبر من العام الماضي.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن البرنامج التدريبي المكثف الذي تبلغ مدته ستة أشهر، يعد فرصة مهمة لجميع المشاركين المواطنين للاستفادة القصوى من التجربة الكورية حول تسويق منتجاتهم وابتكاراتهم في الأسواق المحلية والخارجية، ونقل المعرفة حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، فضلا عن التعرف على قصص نجاح القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية في كوريا والسبل التي أسهمت في التغلب على تلك التحديات من خلال توفير الدعم والتسهيلات الضرورية بما اشتمل على تخصيص حصص من المشتريات الحكومية لتمكين الشركات من تحقيق النمو الاقتصادي الذي تصبو إليه.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز تنافسية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال إيجاد ممكنات تسرع آليات التمويل وتطوير نموذج جديد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وسيعمل البرنامج على تمكين ما يزيد على 15 مواطناً ومواطنة ممثلين عن 12 جهة اتحادية ومحلية معنية بقطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشتريات الحكومية، من الوصول إلى توصيات مشتركة تتناسب مع بيئة الأعمال في الدولة بالاستفادة من التجربة الكورية.



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