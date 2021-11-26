«الاتحاد للطيران» تفتتح منافذ إضافية لإتمام إجراءات السفر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الاتحاد للطيران» عن افتتاح منافذ إضافية لإتمام إجراءات السفر، خلال فترة عطلة نهاية العام، متوقعة لمطار أبوظبي الدولي، استقبال عدد كبير من المسافرين خلال الأسابيع المقبلة، التي ستستمر حتى عطلة الفصل الدراسي الأول لمنتصف العام في ديسمبر.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أنها افتتحت مرافق مخصصة للتسجيل المبكر في مطار أبوظبي، لتوفير تجربة سفر سلسة قدر الإمكان، حيث تتوافر هذه الخدمة اعتباراً من 25 نوفمبر وتستمر إلى 31 ديسمبر، ما يتيح للمسافرين تسجيل الوصول من ثماني ساعات حتى 24 ساعة قبل موعد الرحلة.

وأضافت أنه من خلال هذه الخدمة، يمكن لشخص واحد إتمام إجراءات السفر وتسليم الأمتعة بالإنابة عن كامل أفراد العائلة المسافرين معاً، على أن يتم إبراز المستندات المتعلقة بفحوص «كوفيد-19» لكل المجموعة.

وأشارت إلى أن منافذ إتمام إجراءات السفر المبكر، تفتح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة فجراً، طوال أيام الأسبوع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news