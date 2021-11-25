انطلاق "3 أيام من التخفيضات الكبرى" في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت اليوم الدورة الثانية والأخيرة من فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" لعام 2021، التي تقام في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، حيث يتوجه سكان دبي وزوارها إلى المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة لتحقيق أقصى استفادة من التخفيضات التي تصل إلى 90%، إضافة إلى الصفقات الرائعة، حيث يقدم تجار التجزئة في دبي مجموعة من المكافآت والجوائز للمتسوقين، مع فرص الفوز بجوائز كبرى تعزز تجربة التسوق.



وأفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في بيان، بأن الدورة الثانية للعام الجاري من فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" والتي تقام مرتين سنوياً، تزامنت مع بداية موسم الشتاء في دبي، مشيرة إلى أنه تم تخفيض أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات، من الأجهزة الإلكترونية والديكور المنزلي إلى الأزياء والإكسسوارات لعلامات تجارية عالمية رائدة وشركات محلية.



وأكدت "دبي للمهرجانات والتجزئة"، التي تنظم الفعالية أن جميع مراكز التسوق والمتاجر المشاركة، تلتزم بقواعد الصحة والسلامة الصارمة تماشياً مع التوجيهات الحكومية للحد من انتشار وباء "كوفيد-19"، بما في ذلك ارتداء الكمامات في جميع الأوقات والتباعد الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news