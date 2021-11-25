منصور بن محمد يفتتح معرض «نو فيلتر دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، معرض «نو فيلتر دبي»، المعرض الوحيد في المنطقة الذي يجمع بين مجالَي السيارات وأسلوب الحياة العصرية في حدث واحد، ويُقام في «دبي هاربور» حتى السبت 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة كبرى الشركات العالمية.

وقام سموه بجولة في مناطق المعرض الثلاث، وهي منطقة السيارات الفاخرة، ومنطقة المعروضات الاستثنائية، ومنطقة المغامرة، وتستعرض منطقة السيارات الفاخرة أحدث منتجات أكبر مصنّعي السيارات في العالم، مثل شركات: «بنتلي» و«أستون مارتن» و«مازيراتي».

كما تستضيف المنطقة الأولى في المعرض ركن «لاكس آرت»، الذي يستعرض السيارة «بوغاتي شيرون 110»، وهي واحدة من 30 سيارة فقط صنعتها الشركة العالمية من هذا الطراز، وسيارة «لامبورغيني أفينتادور إس في جي 63» الرياضية، وهي واحدة من 63 سيارة فقط من هذا الطراز في العالم، وسيارة «فيراري» الكهربائية الهجينة الأولى من نوعها، إضافة إلى سيارة «بورشه جي تي 2 آر».

من ناحية أخرى، تشارك «قرقاش للسيارات» في المعرض، بالنسخة الخاصة باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، بسيارة «مرسيدس إيه إم جي جي 63»، التي صنعت منها العلامة 50 سيارة فقط.

أما المنطقتان الثانية والثالثة فتستعرضان مجموعة من الأنشطة الرياضية وأعمال فنون الشارع والأزياء العصرية، إلى جانب مسابقة فنون الشارع المقدمة من رايدر، وبطولات الرياضات الإلكترونية، وعروض سيارات «الباجي»، وعروض التزلج في ركن «أوكلي للتزلج»، وملعب كرة القدم العائم الأول من نوعه والمقدم من شركة «أديداس».

وتضمنت أنشطة اليوم الافتتاحي للمعرض مسابقة «تعديل السيارات» المقدمة من «يو سي سي»، وعروضاً موسيقية مع منسقي الأغاني، وحفلات موسيقية حية على المسرح المؤقت في «نيكي بيتش»، إضافة إلى عروض الدراجات والدريفت على حلبة «ريد بُل» لسباقات الدريفت، ومباراة كرة سلة ثلاثية من تنظيم علامة «أنتا» لأحذية كرة السلة، وجلسات التزلج المفتوحة في حلبة التزلج المؤقتة من «رول دي إكس بي»، بالإضافة إلى معرض يضمّ تشكيلة متنوعة من السيارات الكلاسيكية تقدمة «كار كلتشر»، ويضم سيارة «ألفيس» من ثلاثينات القرن الماضي، وسيارة «فولكس فاغن بيتل» الأصلية من إنتاج عام 1952، وسيارة «فيراري 328 جي تي إس» من ثمانينات القرن الماضي، وغيرها.

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