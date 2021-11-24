الحرار: التعاون في ملفات الطاقة والمياه أمر بالغ الأهمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، إن التعاون الإقليمي في ملفات مشتركة، أمر بالغ الأهمية، خصوصاً في ما يتعلق بالتعاون في القضايا الحيوية، مثل الطاقة والمياه، مشيرة في هذا الإطار إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات والأردن وإسرائيل.

واعتبرت الحرار المذكرة «خطوة تاريخية في المعركة الإقليمية ضد آثار أزمة المناخ»، لافتة إلى أنها أهم اتفاقية موقعة مع الأردن منذ توقيع اتفاقيات السلام في 1994، بما يدعم خفض انبعاثات الكربون، ومعالجة تحديات التغير المناخي، بموازاة ضمان الحلول في قطاعات الكهرباء والمياه، وغيرها من الموارد التي تحتاجها دول المنطقة.

جاءت تصريحات الحرار في جلسة تم عقدها أمس، خلال فعاليات اليوم الثاني لقمة الصناعة والتصنيع، حيث تناول المشاركون في الجلسة محاور الابتكار والاستدامة والتوأمة بين الابتكار والتكنولوجيا، في سياق التحولات الجارية حالياً، التي تقود إلى آفاق مستقبلية واعدة.

كما تحدث في الجلسة، التي أدارها رئيس مجلس الأعمال الأميركي- الإماراتي، داني سبرايت، عدد من المشاركين، منهم الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، مصبح الكعبي، الذي بيّن أن هناك تغيرات كبرى على صعيد الاهتمام العالمي بملفات إنتاج الطاقة، وتأثيرات إنتاج النفط والغاز، وملف خفض انبعاثات الكربون، وحماية المناخ، وغير ذلك، بما يفرض على القطاعات التنبه لهذه الملفات.

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