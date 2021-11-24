الإمارات تنضم إلى قائمة أضخم 10 صفقات في التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد تقرير دولي حديث بأن دولة الإمارات انضمت إلى قائمة أضخم 10 صفقات في مجال التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح تقرير «Pulse of Fintech» للنصف الأول من عام 2021، الذي أصدرته مؤسسة «KPMG» الدولية للاستشارات، أن حجم استثمارات التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بلغ 39 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ26 مليار دولار لمجمل عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك لمنصة «GoFinance»، صفوان خليل، معلقاً على التقرير، إن قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات يشهد انتعاشاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، مدعوماً بمتانة المشهد المصرفي الرقمي، والتنامي في تبني حلول التحول الرقمي في مجالات المدفوعات والتجارة الرقمية على صعيد المؤسسات والأفراد على حد سواء. كما استند خليل إلى تقرير أصدرته مؤسسة «ماجنيت» Magnitt، الخاص بقطاع المؤسسات الناشئة في الإمارات للنصف الأول من عام 2021، والذي أشار إلى أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في النصف الأول من عام 2021، شهد نمواً بلغت نسبته 49% سنوياً، في حين أنه استحوذ على 23% من مجمل الصفقات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة نفسها.

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