"شعاع كابيتال" تخطط لطرح شركتين بسوق دبي المالي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قالت مصادر إن شركة "شعاع كابيتال" تدرس طرح شركتين تابعتين لها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي.

وأوضحت أن البنك الاستثماري ومدير أصول شركة "شعاع كابيتال" يجريان محادثات مع سوق دبي المالي بشأن إدراج شركة "ستانفورد مارين غروب"، و"ان ام سي انفستمنت"؛ وفقاً لبلومبيرج.

وأضافت أن "شعاع كابيتال" تستهدف إدراج الشركتين في أوائل العام المقبل، وتجري محادثات لتوظيف البنوك الاستثمارية كمدراء اكتتاب، مبينين أن القيمة الإجمالية للأصول تبلغ نحو ملياري درهم.

يذكر أن شركة "ستانفورد مارين غروب" تشغّل أسطولاً من سفن الإمداد البحرية لصناعة النفط والغاز.

وتمتلك "غراند ويلد" (Grandweld)، حوض بناء سفن يخدم العملاء البحريين.

وأعادت "شعاع" هيكلة الشركة في البداية هذا العام من خلال استكمال صفقة شراء ديون بقيمة 1.13 مليار درهم.

وفيما يخص شركة "ان ام سي انفستمنت" فهي عبارة عن منصة التداول عبر الإنترنت، مقرها الكويت، وتتوسع في جنوب وشرق آسيا. وهي شركة تابعة لشركة "أموال الدولية للاستثمار"، والمملوكة لشعاع.

وسجل صافي أرباح "شعاع كابيتال" خلال النصف الأول 2021 أعلى مستوياته عبر السنوات العشرة الأخيرة بنمو كبير وصل إلى 54 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 5 ملايين درهم إماراتي خلال النصف الأول 2020.

وحققت الشركة صافي ربح عائد للمساهمين في الربع الثاني 2021 بلغ 29 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 17 بالمائة على أساس ربع سنوي.

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