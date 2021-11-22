«فلاي دبي» تطلق موقعاً إلكترونياً للاحتفال بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شركة «فلاي دبي» موقعاً إلكترونياً مخصصاً لمشاركة الذكريات المفضلة للعيش والعمل في الدولة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الموقع: (https://comeflydubaiwithus.com) يتيح للمواطنين والمقيمين في الدولة الاحتفال بالمناسبة الغالية من خلال مشاركة ذكرياتهم المفضلة وتجاربهم داخل الدولة.

كما سيتاح للمشاركين فرصة الفوز بواحدة من 10 تذاكر للسفر على الدرجة السياحية، ذهاباً وإياباً مع «فلاي دبي»، إلى أي وجهة من وجهات الناقلة.

إلى ذلك، كشفت «فلاي دبي» عن حلة جديدة زينت طائراتها، مستوحاة من شعار الناقلة، حيث تم دمج اللونين الأساسيين لـ«فلاي دبي» في التصميم مع اللون البرتقالي، الذي يمثل الشمس والرمال في الصحراء واللون الأزرق للسماء والبحر، والذي يعكس المناظر الطبيعية في دبي وخط ساحلها.

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