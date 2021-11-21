دبي تصدر 55 ألف رخصة تجارية جديدة خلال 10 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد تقرير صادر من قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إصدار 55 ألفاً و194 رخصة جديدة خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021، بنمو نسبته 69%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2020، والتي تم خلالها إصدار 32 ألفاً و626 رخصة.

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تؤكد، الجهود المبذولة في تقديم مقومات تحفيز، لضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، إضافة إلى جاذبية إمارة دبي للراغبين بمزاولة الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة مجتمع الأعمال في اقتصادها، وما يوفره من فرص للنجاح.

كما تؤكد قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح لتداعيات الأزمة العالمية المتمثلة بجائحة «كوفيد-19»، وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة، وتطبيقها على أرض الواقع في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، فضلاً عن خفض كلفة ممارسة الأعمال، وتبسيط اشتراطات وإجراءات بدء الأعمال في الإمارة، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع.

وتوزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري بحسب فئة الرخصة، بين الرخص المهنية بنسبة 59%، تلتها الرخص التجارية بنسبة 41%.

وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص وفقاً للمناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الأكبر لمنطقة «بر دبي» بإجمالي 37 ألفاً و562 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 17 ألفاً و572 رخصة، في ما سجلت منطقة «حتَّا» 60 رخصة جديدة.

وجاء توزيع الرخص بحسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: «الفهيدي»، «برج خليفة»، «بور سعيد»، «المرر»، «المركز التجاري الأول»، «الخبيصي»، «البرشاء الأولى»، «نايف»، «القرهود»، و«الكرامة».

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