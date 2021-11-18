262.5 مليار درهم صفقات «دبي للطيران 2021»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

بلغ إجمالي قيمة الصفقات والعقود المعلنة، خلال الدورة الـ17 من معرض دبي للطيران، الذي اختتم فعالياته أمس، نحو 262.5 مليار درهم، حيث وصلت قيمة الصفقات والعقود في اليوم الأول من المعرض إلى نحو 138 مليار درهم، فيما سجل اليوم الثاني 63.5 مليار درهم، بينما بلغت القيمة نحو 59.21 مليار درهم في اليوم الثالث، مقابل 1.74 مليار درهم خلال اليوم الرابع، وذلك بحسب البيانات الأولية غير الرسمية.

وسجلت قيمة صفقات «دبي للطيران 2021» نمواً بنسبة 31%، مقارنة بالدورة السابقة في عام 2019، حيث بلغت حينها نحو 200 مليار درهم.

الجزء الأكبر

واستحوذت شركة «إيرباص» على الجزء الأكبر من الطلبيات والالتزامات الموقّعة، مع تصدّر طائرة «إيرباص A320» قائمة المبيعات خلال المعرض، تلتها طائرة «بوينغ 737 ماكس».

ووصل عدد الطائرات ضمن الصفقات وخطاب النوايا المعلنة، خلال فعاليات المعرض، إلى 595 طائرة، منها 495 طائرة تجارية لنقل الركاب والبضائع، فضلاً عن 100 طائرة عمودية.

طلبات

وأوضحت شركة «إيرباص» الأوروبية أنها فازت بطلبات والتزامات، بلغ مجموعها 408 طائرات، منها 269 طلبية مؤكدة، و139 عقد التزامات، حيث أظهر المتعاملون ثقتهم بتعافي قطاع الطيران، مشيرة إلى أن الطلبات الموقعة تغطي مجموعة كاملة من عائلات الطائرات التجارية لدى الشركة بما في ذلك الشحن.

أبرز الصفقات

وشملت أبرز الصفقات الموقّعة خلال «دبي للطيران 2021»، صفقة وقعتها أربع شركات طيران تابعة لمجموعة «إنديجو بارتنرز» هي: «طيران ويز - هنغاريا»، «فرونتير» الأميركية، «فولاريس» المكسيكية، و«جيتسمارت» من تشيلي والأرجنتين، لشراء 255 طائرة إضافية من طراز «A321neo»، ليرتفع العدد الإجمالي للطائرات التي طلبتها شركات طيران «إنديجو بارتنرز» من عائلة «A320» إلى 1145 طائرة.

خطاب نوايا

وأعلنت شركة «إيرباص» عن توقيع خطاب نوايا مع شركة التمويل العالمية «آيرليس كوربوريشن»، تشمل 111 طائرة متنوعة من عائلة طائرات «إيرباص» بقيمة دفترية تقدر بنحو 58.7 مليار درهم، وفقاً لقائمة آخر أسعار معلنة من قبل الشركة الأوروبية تعود لعام 2018. وشملت اتفاقية خطاب النوايا 25 طائرة من طراز «A220-300»، و55 طائرة من طراز «A321neo»، و20 طائرة من طراز «A321XLR»، وأربع طائرات «A330neo»، فضلاً عن سبع طائرات من طراز «A350» المخصصة للشحن.

تفاهم

ووقّعت شركة «إيرباص» في اليوم الثالث مذكرة تفاهم مع شركة «طيران الجزيرة» لشراء 28 طائرة، منها 20 طائرة من طراز «A320neo»، فضلاً عن ثماني طائرات من طراز «A321neo»، بقيمة بلغت 12 مليار درهم، وفقاً لقائمة آخر أسعار معلنة لعام 2018.

كما وقّعت «إيرباص» اتفاقية مع «طيران إيبوم النيجري» طلباً مؤكداً لشراء 10 طائرات من طراز «A220s»، بقيمة تقديرية بلغت نحو 3.3 مليارات درهم، وفقاً لقائمة آخر أسعار معلنة لعام 2018.

«بوينغ»

إلى ذلك، وقّعت شركة «بوينغ» الأميركية، صفقة مع شركة «طيران أكاسا» لشراء 72 طائرة من طرز «737 ماكس»، إذ تقدر قيمة الطلبية بنحو تسعة مليارات دولار بالأسعار المعلنة (33 مليار درهم).

بدورهما، أعلنت «بوينغ» وتنزانيا عن طلب شراء طائرة «787-8 دريملاينر»، وطائرة شحن من طراز «767-300»، وطائرتين من طراز «737 ماكس». وتقدر قيمة الطلب بأكثر من 2.66 مليار درهم، بحسب الأسعار المعلنة.

وأعلنت شركة «بوينغ كابيتال» المملوكة بالكامل لـ«بوينغ»، وشركة «سكاي ون» المتخصصة في تأجير الطائرات، توقيع اتفاقية بيع لثلاث طائرات من طراز «777-300» بقيمة تقديرية تصل إلى نحو أربعة مليارات درهم.

«طيران الإمارات»

كما أعلنت شركة «طيران الإمارات» عن توسع سعة الشحن باستثمار 3.67 مليارات درهم، من خلال تحويل أربع طائرات ركاب «بوينغ 777-300ER» إلى طائرات شحن خلال عامَي 2023 و2024، وطلب شراء طائرتين «777» للشحن.

«إمبارير»

وكشفت شركة «إمبارير» عن طلب مؤكد لشراء ثلاث طائرات «E175» جديدة، إضافة إلى ثلاثة حقوق شراء لطراز الطائرات نفسه، مع شركة «Overland Airways»، من نيجيريا.

بدوره، أعلن مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» عن توقيع خطاب نوايا لشراء عدد 100 طائرة عمودية «500VRT» متعددة الاستخدامات من شركة «إيروتير»، بقيمة 216.9 مليون يورو (913 مليون درهم)، ومن المتوقع البدء باستلامها في عام 2023.

«الدفاع»

شهد اليوم الرابع من معرض دبي للطيران 2021، إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إبرام سبع صفقات بقيمة مليار و742 مليوناً و429 ألف درهم مع شركات محلية ودولية، ليبلغ إجمالي صفقات الوزارة المبرمة خلال أربعة أيام، 23 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 22 ملياراً و523 مليوناً و876 ألف درهم.

• قيمة صفقات «دبي للطيران 2021» سجلت نمواً بنسبة 31% مقارنة مع دورة 2019.

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