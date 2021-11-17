30 مليون مسافر متوقع عبر «دبي الدولي» في 2021

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، جمال الحاي، إن صفقات الدورة الـ17 من معرض دبي للطيران، تجاوزت حتى أمس، إجمالي عدد الصفقات الموقعة خلال الدورة السابقة ككل، مشيراً إلى أن «دبي للطيران 2021» يكتسب أهمية بالغة كونه أكبر وأول معرض جوي منذ بدء الجائحة، متوقعاً أن يتعامل مطار دبي الدولي مع 27 إلى 30 مليون مسافر خلال العام الجاري، وذلك بناء على معطيات عدة، أبرزها التأثير الإيجابي الذي أحدثه معرض «إكسبو 2020 دبي» ودوره في عودة التعافي التدريجي لحركة السفر من العالم باتجاه دبي، حيث أصبح «إكسبو» نموذجاً مصغراً للعالم ورسالة إيجابية حول التوجهات المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وأضاف الحاي في تصريحات صحافية على هامش المعرض، أن حركة النقل عبر «دبي الدولي» تواصل تسجيل معدلات نمو قوية، حيث من المتوقع أن تصل الأرقام إلى نحو 45 أو 50 مليون مسافر العام المقبل، مشيراً إلى أن حركة الطيران الخاص واصلت نموها الكبير خلال العام الجاري مسجلة زيادة جاوزت نسبتها أكثر من 300%.

وتوقع أن يحافظ مطار دبي، على مركزه كأكبر معبر للنقل الجوي في العالم للعام الثامن على التوالي خلال العام الجاري في ظل الأرقام التي يسجلها، موضحاً أن المطار تعامل مع نحو20.7 مليون مسافر منذ بداية العام الجاري حتى أكتوبر.

أكبر المعارض

وذكر الحاي، أن «معرض دبي للطيران، يُعد واحداً من أكبر المعارض الدولية المتخصصة في مجال الطيران والفضاء، وبالتالي فهو يشكل بالنسبة لفريق عمل (مطارات دبي)، فرصة للتعرف إلى أفضل التقنيات وإلى لاعبين جدد في صناعة الطيران والاستفادة من خبراتهم لتطوير مطاراتنا»، لافتاً إلى أن «المعرض استقطب أكثر من 1200 عارض من مختلف الدول، ما يؤهل دبي لقيادة مسيرة التعافي في قطاع الطيران على مستوى العالم».

زيادة المسافرين

وأفاد الحاي، بأن معرض دبي للطيران، أسهم في زيادة حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، موضحاً أن هناك عوامل عدة مهمة أسهمت في تعزيز حركة المسافرين في مطار دبي، منها معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي زاره حتى الآن أكثر من 3.5 ملايين زائر من داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن الجهود المستمرة التي تبذلها دبي لقيادة مرحلة التعافي العالمي بالنسبة لقطاع الطيران.

طاقة كاملة

وقال الحاي، إن إعادة افتتاح مبنى «الكونكورس A» في مطار دبي خلال الأسبوع المقبل، تعيد المطار إلى كامل طاقته الاستيعابية، مبيناً أن المبنى تم افتتاحة بنسبة 50%، لكن في 28 من الشهر الجاري سيتم افتتاحه بشكل كامل، حيث سيعمل المطار بكامل طاقتة التشغيلية، علماً أن الطاقة الاستيعابية لمطار دبي تصل إلى أكثر من 90 مليون مسافر.

وأضاف أن ارتفاع عدد الوجهات التي يخدمها مطار دبي إلى أكثر من 198 وجهة حول العالم، يضعه على رأس قائمة المطارات من حيث عدد الوجهات، ما يجعله الخيار المفضل للمسافرين، لاسيما بالنسبة لمسافري الترانزيت.

وأشار الحاي إلى أن 82 ناقلة تستخدم مطار دبي حالياً، حيث إن هذا العدد يعد أكبر من عدد الناقلات قبل الجائحة.

زيادة الزوّار

توقع نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، جمال الحاي، أن يشهد موسم الإجازات الشتوية، ارتفاعاً قياسياً في أعداد الراغبين في قضاء إجازاتهم من مختلف الدول في دبي.

وقال إن دبي تصبح في أبهى حلة خلال الفترة ما بين نوفمبر وأبريل، حيث تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد السياح والزوار، بسبب تحسن الطقس والخيارات السياحية المميزة التي توفرها المدينة للمسافرين.

وأشار الحاي إلى التسهيلات المتوافرة في ما يتعلق بالحصول على التأشيرات للقدوم إلى دبي لزيارة معرض «إكسبو»، معتبراً أن «كل تلك المعطيات تجعلنا متفائلين بحدوث ارتفاع تدريجي في أعداد المسافرين خلال النصف الثاني من العام 2021».

• حركة الطيران الخاص سجلت زيادة جاوزت نسبتها 300% خلال 2021.

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