«طيران الإمارات» تفتح باب التوظيف لـ 6000 شخص في 4 أقسام

المصدر: الإمارات اليوم- دبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن إشغال المقاعد على رحلات الناقلة يزيد على 65% حالياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 80% خلال ديسمبر المقبل، مع استمرار النمو في الطلب على النقل الجوي، وأوضح في تصريحات صحافية، على هامش «معرض دبي للطيران 2021»، أخيراً، أن لدى «طيران الإمارات» حالياً حاجة إلى توظيف أكثر من 6000 موظف خلال الأشهر الستة المقبلة، موضحا أن الوظائف المطلوبة ستكون في أقسام: الطيارين، وأطقم الطائرة، والمهندسين، أو موظفي المطارات.

وكان الرضا أكد أن الحجوزات عبر «طيران الإمارات» مبشرة، إذ كلما تغيرت البروتوكولات الخاصة بالسفر في الدول، وتخفيف متطلبات الدخول، ارتفعت الحجوزات عبر الناقلة بشكل مباشر، مشيراً إلى أن هنالك قفزة كبيرة في الحجوزات ببعض الدول بنسبة تفوق 35% في ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، بعد تغيير بروتوكولات السفر.

ولفت الرضا إلى أن من الصعب التكهن بأوضاع السفر في المرحلة المقبلة، أو بتجدد موجات جديدة من جائحة «كوفيدـ19» في بعض مناطق العالم، مستبعداً أن يكون هناك إغلاق تام في العالم بسبب زيادة الإصابات.

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