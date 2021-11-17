بدء التداول على صكوك لـ «الإمارات الإسلامي» بـ 500 مليون دولار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قرع الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، صلاح محمد أمين، أمس، جرس افتتاح التداول في بورصة «ناسداك دبي»، احتفالاً بإدراج المصرف صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، بحضور الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي.

وأفادت البورصة، في بيان، بأن الإصدار القياسي لصكوك «الإمارات الإسلامي» لأجل خمس سنوات، وبعائد 2.082%، استقطب طلبات اكتتاب تعادل 2.4 مرة من المستوى المستهدف، بما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف.

وقال أمين إن «هذا الإصدار سيسهم في دعم وتعزيز خطط تنمية أعمال (الإمارات الإسلامي)، حيث إنه لطالما كان سبّاقاً للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة».

من جهته، قال علي إن «الإصدار والإدراج الناجحين لتلك الصكوك، بعكسان ثقة مُصدري أدوات الدخل الثابت بوجه عام، والصكوك على الخصوص في ما توفره (ناسداك دبي) من قواعد تنظيمية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news