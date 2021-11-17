الإمارات وروسيا توقّعان «إعلان نوايا» للتعاون في مجالات الطاقة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أبرمت دولة الإمارات وروسيا أمس، «إعلان نوايا» للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، لاسيما النظيفة منها، حيث أقر الجانبان خطط وآليات عمل جديدة، لتطوير سياسات استباقية تصب في تعزيز العمل المشترك الداعم لمستهدفات البلدين المستقبلية في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، واتفاقية باريس للتغير المناخي، باعتبارهما من الرواد في مجال المحافظة على البيئة، ومركزين عالميين لدعم الاقتصاد الأخضر، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل في مجال الهيدروجين، بهدف تعزيز الطموحات الرامية إلى توسيع آفاق إنتاج الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين البلدين، عُقد على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021)، ترأسه وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، ونائب وزير الطاقة في الاتحاد الروسي، بافيل سوروكين، ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.

وعلى هامش الاجتماع عقد فريق العمل جلسة نقاش بعنوان «التقنيات الرقمية في مجال النفط والغاز».

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