260 مليار درهم قيمة صفقات «دبي للطيران» خلال 3 أيام

المصدر: أزاد عيشو - دبي

بلغ إجمالي قيمة الصفقات والعقود المعلنة خلال اليوم الثالث من فعاليات «معرض دبي للطيران 2021»، نحو 59.21 مليار درهم، ليجاوز بذلك إجمالي قيمة الصفقات خلال الأيام الثلاثة الأولى من المعرض 260 مليار درهم.

ووصل عدد الطائرات ضمن الصفقات وخطاب النوايا المعلنة خلال الأيام الثلاث الأولى إلى 492 طائرة تجارية لنقل الركاب، و100 طائرة عمودية، إضافة إلى طائرات خاصة متوسطة الحجم.



اليوم الثالث

ووقعت «شركة إيرباص الأوروبية» في اليوم الثالث مذكرة تفاهم مع شركة «طيران الجزيرة» لشراء 28 طائرة، منها 20 طائرة من طراز «A320neo» «إيه 320 نيو»، فضلاً عن ثماني طائرات من طراز «A321neo»، بقيمة بلغت 12 مليار درهم، وفقاً لقائمة آخر أسعار معلنة لعام 2018.

كما وقعت «إيرباص» اتفاقية مع «طيران إيبوم النيجري»، طلباً مؤكداً، لشراء 10 طائرات من طراز «A220s» بقيمة تقديرية بلغت نحو 3.3 مليارات درهم، وفقاً لقائمة آخر أسعار معلنة لعام 2018.

بدورهما، أعلنت «بوينغ» وجمهورية تنزانيا، عن طلب شراء طائرة «787-8 دريملاينر»، وطائرة شحن من طراز «767-300»، وطائرتين من طراز «737 ماكس». وتقدر قيمة الطلب بأكثر من 2.66 مليار درهم، بحسب الأسعار المعلنة.

بدورها، أعلنت «شركة بوينغ كابيتال» المملوكة بالكامل لـ«بوينغ»، وشركة «سكاي ون» المتخصصة في تأجير الطائرات، توقيع اتفاقية بيع لثلاث طائرات من طراز «777-300» بقيمة تقديرية تصل إلى نحو أربعة مليارات درهم.

كما وقعت «بوينغ» صفقة مع «شركة طيران أكاسا» لشراء 72 طائرة من طرز «737 ماكس». وتقدر قيمة الطلبية بنحو تسعة مليارات دولار بالأسعار المعلنة (نحو 33 مليار درهم).

إلى ذلك، أعلنت الجنة العسكرية المنظمة لـ«معرض دبي للطيران 2021»، قيمة صفقات وزارة الدفاع خلال اليوم الثالث للمعرض، والتي جاوزت 4.25 مليارات درهم، ليبلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال ثلاثة أيام 20.7 مليار درهم.



صفقات سابقة

وكان إجمالي قيمة الصفقات والعقود المعلنة خلال اليوم الثاني من فعاليات «معرض دبي للطيران 2021»، بلغ نحو 63.5 مليار درهم، في ما سجل اليوم الأول صفقات بقيمة 138 مليار درهم.

وشملت أبرز صفقات اليومين الأول والثاني: 255 طائرة من طراز «إيرباص A321neo»، لأربع شركات طيران تابعة لمجموعة «إنديغو بارتنرز»، إضافة إلى 100 طائرة عمودية من شركة «إيروتير» لمجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، فضلاً عن خطاب نوايا شمل 111 طائرة متنوعة من «إيرباص» لشركة التمويل العالمية «آيرليس كوربوريشن».

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