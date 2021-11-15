خالد بن محمد بن زايد يشهد مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين أدنوك و"بورياليس" بقيمة 22 مليار درهم

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وقعت "أدنوك" وشركة "بورياليس" اليوم اتفاقية الاستثمار النهائية لتوسعة مجمع بروج لإنتاج البولي أوليفينات في الرويس من خلال مصنع بروج 4 بتكلفة قدرها 22 مليار درهم (6.2 مليار دولار).

ويؤكد مشروع التوسعة العالمي التزام الشريكين بنمو "بروج" ودعم نمو قطاع التكرير والبتروكيماويات والتصنيع في دولة الإمارات وتطوير منظومة صناعية متقدمة في الرويس، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات بتحفيز النمو في قطاع التصنيع والابتكار والتكنولوجيا المتطورة. وتنتج "بروج" مجموعة من المواد الأولية التي تعتبر حيوية للعديد من الصناعات، ويتم تصديرها إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم وكذلك تستخدم من قبل الشركات المحلية، مما يعزز سلاسل الإمداد المحلية للتصنيع والقيمة المحلية المضافة.

وبهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية لدعم النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في الدولة، يأتي استثمار أدنوك و’بورياليس‘ في مشروع التوسعة الرابعة لمجمع ’بروج‘ لضمان إمدادات مستدامة من المواد الأساسية والأولية لقطاعات حيوية في دولة الإمارات والعالم. وسيسهم مشروع التوسعة في تعزيز مكانة مجمع ’بروج‘ ليصبح أكبر مجمع للبولي أوليفينات في موقع واحد في العالم، مما يمكّنه من القيام بدور أساسي في تحفيز النمو المستدام وتعزيز القيمة المحلية المضافة وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم".

وأضاف: "يؤكد الإعلان عن هذا الاستثمار على الفرص القوية والجاذبة التي يوفرها قطاع التكرير والبتروكيماويات للشركاء والمستثمرين العالميين الرئيسيين، وعلى جاذبية دولة الإمارات وأبوظبي وجهةً عالمية مستقرة للاستثمار وعقد الشراكات وممارسة الأعمال".

وسيستفيد "بروج 4" من النمو المتوقع في طلب العملاء على البولي أوليفينات لاستخدامها في تصنيع منتجات أساسية في أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم المنشأة في تمكين المرحلة المقبلة من النمو في مجمع الرويس الصناعي من خلال توفير المواد الأولية لـ "منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية".

وستقوم أدنوك بإمداد "بروج 4" بالمواد الأولية اللازمة، ومن المخطط تشغيل المشروع بنهاية عام 2025.

من جانبه، قال توماس جانجل، الرئيس التنفيذي لشركة "بورياليس": "فخورون للغاية بشركة ’بروج‘ وشراكتنا الطويلة مع أدنوك. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نواصل تعزيز شراكتنا الناجحة في ’بروج‘ التي تُعدّ عاملاً أساسياً في تمكيننا من تلبية احتياجات العملاء المتزايدة في أسواق الشرق الأوسط وآسيا من خلال توفير حلول متميزة ومتطورة تستشرف المستقبل وتعتمد على أحدث تقنيات ’بورستار‘ (Borstar) من ’بورياليس‘".

ويركز مصنع "بروج 4" على تعزيز الاستدامة في العمليات من خلال الاستفادة من قدرات كلا الطرفين المساهمين، حيث سيستخدم المصنع تقنية "بورياليس" الخاصة "بورستار" "Borstar"، لإنتاج مجموعة منتجات تركز على الاستخدامات المعمرة لقطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتغليف المتقدم، والزراعة. وستتيح هذه التكنولوجيا المبتكرة إنتاج أنواع منتجات تحتوي على ما يصل إلى 50% من البولي أوليفين المعاد تدويره.

كما يجري حالياً تنفيذ دراسة لتضمين وحدة لالتقاط الكربون من شأنها تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 80% عند بدء تشغيل المصنع. وتم تصميم المنشأة للاستفادة من مبادرات أدنوك في مجال الطاقة النظيفة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث قامت بخفض انبعاثات الكربون في عملياتها من خلال الحصول على الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وسيسهم "بروج 4"، الذي يغطي مساحة تصل إلى أكثر من 500 ملعب كرة قدم أو ثلاثة أضعاف مساحة جزيرة المارية، في زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة سنوياً من البولي أوليفينات تكفي لإنتاج أنابيب لتزويد أكثر من 35 منزلاً بالماء. وتُستخدم مواد "بروج" ذات القيمة المضافة لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأنابيب الصناعية والكابلات والأغطية ومعدات الحماية الشخصية.

وتم تشغيل أول مصنع "بروج" بطاقة إنتاجية 450 ألف طن سنوياً من البولي إثيلين في عام 2001. ورفع مصنعا "بروج 2" و"بروج 3" الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليون طن و4.5 مليون طن سنوياً من البولي إثيلين والبولي بروبيلين في عامي 2010 و2014 على التوالي. وسيعمل "بروج 4" على زيادة إنتاج الشركة السنوي من البولي أوليفينات إلى 6.4 مليون طن، مما يجعل "بروج" أكبر مصنع للبولي أوليفينات في مكان واحد في العالم.

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