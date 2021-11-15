«جنرال ري» لإعادة التأمين تنضم إلى «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحب مركز دبي المالي العالمي، بانضمام شركة «جنرال ري إنشورنس إيه جيه» (Gen Re) إلى مجتمعه الحيوي، بافتتاح مقرها لمنطقة الشرق الأوسط في المركز، لتصبح بذلك ثاني شركة تأمين تملكها مجموعة «بيركشاير هاثاواي»، تنضم إلى المركز المالي.

وتعتبر «جنرال ري إنشورنس إيه جيه» إحدى الشركات العالمية في مجال إعادة التأمين، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة «جنرال ري إنشورنس»، وتابعة لمجموعة شركات التأمين «بيركشاير هاثاواي»، كما حصلت على تصنيف مالي متفوق من وكالات التصنيف الكبرى، فضلاً عن ترخيص التأمين (PIN) من سلطة دبي للخدمات المالية، وهو أعلى اعتماد مالي في قطاع التأمين.

وستقدم الشركة خدمات إعادة التأمين على «الصحة» و«الحياة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد بيان صدر اليوم، بأن تأسيس فرع دبي لشركة «جنرال ري إنشورنس إيه جيه» في مركز دبي المالي العالمي، يؤكد مكانة المركز كوجهة مفضلة لشركات إعادة التأمين، بفضل منظومته التنظيمية الرائدة عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يسعدنا اختيار (جنرال ري إنشورنس ايه جيه)، مركز دبي المالي العالمي، انطلاقاً من إدراكها العميق لإمكاناتنا الكبيرة التي تمهد طريقها نحو النمو والازدهار».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news