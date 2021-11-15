افتتاح أول مركز توزيع إقليمي لخدمات الطائرات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «جال» المتخصصة في حلول دعم الطائرات المتكاملة للمتعاملين العسكريين والمدنيين، والتابعة لـ«مجموعة إيدج»، عن افتتاح أول مركز توزيع إقليمي للخدمات اللوجستية للطائرات في أبوظبي، بالشراكة مع شركة «كاتيك» الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران، شركة التعاقدات الدفاعية المدعومة من الحكومة الصينية.

وسيعمل مركز التوزيع الجديد في الشرق الأوسط وإفريقيا، على تحسين توافر قطع غيار الطائرات في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال رئيس قطاع دعم المهام في «إيدج» والمدير العام لشركة «جال»، خالد البريكي، خلال حفل التوقيع: «نحن سعداء للغاية بإتمام هذا المشروع المشترك مع كبار مزودي خدمات تكنولوجيا الطيران في الصين»، لافتاً إلى أن التعاون شاهد على ما تبذله «جال» من جهود تنافسية في سبيل توسيع وجود الشركة. بدوره، قال نائب رئيس «كاتيك»، لي باي: «نحن متحمسون لرؤية ما سيجلبه أول مركز توزيع إقليمي لوجستي للطائرات من فوائد إلى دولة الإمارات، ونشعر بأن هذا المسعى عزز مكانتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

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