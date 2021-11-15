«تاليس» الفرنسية تقدّم خدمات الصيانة لـ «السعودية لهندسة الطيران»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، أمس، مذكرة اتفاقية مع مجموعة «تاليس» الفرنسية المتخصصة في أنظمة الطيران، لإطلاق شراكة يتم من خلالها تقديم خدمات الصيانة المتقدمة للطائرات.

ووقّع الاتفاقية المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس إبراهيم العمر، والرئيس التنفيذي لمجموعة «تاليس»، باتريس كين، خلال مراسم توقيع جرت في اليوم الأول من «معرض دبي للطيران 2021».

ومن شأن هذه الاتفاقية الشاملة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة أن تعزز من التعاون بين الشركتين في أنشطة الصيانة الدورية من جهة، وفي تطوير شراكة على مستوى القطاع لتصليح أجزاء الطائرات من جهة أخرى، إذ ستستفيد «الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران» من الدعم والخبرة اللتين يتمتع بهما فريق «تاليس»، والذي سيضع معايير لأفضل الممارسات.

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