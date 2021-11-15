«فلاي دبي» تفتح باب التوظيف مجدداً مع توسّع عملياتها

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن نحو 90% من موظفي الناقلة الذين تم منحهم إجازات من دون راتب، عادوا إلى مراكز عملهم في الشركة، متوقعاً عودتهم بالكامل مع نهاية الشهر المقبل. وأضاف أن الشركة فتحت أبواب التوظيف مجدداً في إطار توظيف المزيد من الكوادر البشرية، لاسيما من طواقم الطائرات والطيارين لاستيعاب النمو المتزايد في الطلب على السفر وأعداد الوجهات، وفي إطار تسلّم الناقلة المزيد من الطائرات الجديدة بشكل متواصل.

العودة إلى الربحية

وتوقع الغيث في تصريحات صحافية، أمس، خلال مشاركة الشركة في فعاليات الدورة الـ17 من معرض دبي للطيران، أن تعود الشركة إلى الربحية خلال العام المالي الجاري مع استمرار عودة الطلب القوي على الرحلات وتخفيف القيود على السفر الدولي الذي فرضته جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن الشركة تخدم حالياً أكثر من 118 وجهة، بما فيها الوجهات الموسمية.

وبين أن الناقلة أطلقت 22 وجهة جديدة منذ بدء تخفيف القيود على الرحلات الجوية، منها 13 وجهة غير مخدومة برحلات طيران مباشر من دبي أو الإمارات، مؤكداً أن مختلف وجهات الشركة تحقق أداءً جيداً.

وقال الغيث: «مع توالي نمو الطلب، حققنا مستويات تدفق نقدي إيجابي منذ ديسمبر الماضي، حيث تعد دولة الإمارات عموماً ودبي بشكل خاص، من أوائل الدول والمدن التي فتحت أبوابها للمسافرين بسبب مرونتها ونجاحها الهائل في التعامل مع التحديات التي فرضتها الجائحة في الوقت الذي تستضيف فيه الدولة العديد من الفعاليات، مثل (إكسبو 2020 دبي) وغيره من المعارض والأحداث التي تسهم في استمرار نمو الطلب». وأكد أن أداء الناقلة تجاوز مستويات ما قبل الجائحة من حيث أعداد الوجهات والسعة المقعدية والرحلات التي تشغلها الناقلة.

معدل الإشغال

وبين الغيث أن معدل الإشغال على رحلات الشركة وصل إلى أكثر من 70%، وهي من النسب القوية مع انتعاش حركة السفر من وإلى وعبر دبي، لافتاً إلى أن السفر الدولي حقق معدلات أداء قوية خلال الأشهر الأخيرة مع ازدياد نشاط السفر إلى دبي ودولة الإمارات بقصد السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال في ظل المؤتمرات والمعارض التي تتم استضافتها.

وأفاد بأنه خلال السنوات الماضية نجحت «فلاي دبي» في افتتاح 73 وجهة لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشر من دبي أو دولة الامارات، واعتمدت الناقلة استراتيجية افتتاح المزيد من الوجهات للتعامل مع نقص السعة بسبب القيود التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا».

طائرات جديدة

وذكر الغيث أن الشركة ستتسلم خلال العام الجاري والعام المقبل 33 طائرة جديدة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، موضحاً أن أسطول الشركة يبلغ اليوم 54 طائرة، منها 34 طائرة من طراز «بوينغ 737» الجيل الجديد، و18 طائرة «بوينغ ماكس 8»، وثلاث طائرات من «ماكس 9».

شراكة مستمرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن الشراكة مع «طيران الإمارات» مستمرة في النمو والتوسع لخدمة المزيد من المسافرين، حيث استفاد أكثر من 8.3 ملايين راكب من سهولة متابعة سفرهم ضمن شبكة خطوط شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، منذ بدأت الناقلتان اللتان تعملان انطلاقاً من دبي.

وأوضح أن شبكة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تغطيان أكثر من 210 وجهات في 100 دولة، مشيراً إلى أنه يمكن لعملاء «طيران الإمارات» الوصول إلى 118 وجهة تخدمها «فلاي دبي»، في حين يستطيع عملاء «فلاي دبي» الوصول إلى 126 مدينة على شبكة «طيران الإمارات».

• «الشركة» تخدم حالياً 118 وجهة، بما فيها الوجهات الموسمية.

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