محمد بن راشد يشهد جانباً من العروض الجوية المصاحبة لمعرض دبي للطيران

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، جانباً من العروض الجوية المصاحبة لمعرض دبي للطيران 2021.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه في "تويتر"،" شهدت اليوم جانباً من فعاليات معرض دبي للطيران. ١٤٨ دولة و١٢٠٠ شركة وتوقعات ب٨٥ ألف زائر هذا العام.. دبي تعود من جديد.. وقطاع الطيران العالمي يعود من جديد عبر دبي والإمارات .. والعالم يجتمع معنا في دولة الإمارات للحديث حول اقتصاده ومستقبله وثقافته . أهلاً وسهلاً بالجميع ".

وأضاف سموه في تغريدة ثانية "كما التقيت اليوم في معرض دبي للطيران الوزير الأول في الجزائر ووزير المالية معالي السيد أيمن عبدالرحمن .. علاقاتنا مع الجزائر مستمرة وقوية وراسخة ".

واستقبل سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من الوزراء ورؤساء أركان الدول المشاركة في معرض دبي للطيران.

وكانت فعاليات معرض دبي للطيران 2021، انطلقت صباح اليوم، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

ويشارك في المعرض أكثر من 1200 عارض، من بينهم 370 عارضا للمرة الأولى ووفود مدنية وعسكرية من أكثر من 140 دولة.

ويستمر المعرض حتى 18 نوفمبر الجاري ، في أكبر فعالية طيران دولية بعد جائحة كورونا.

وشهد اليوم الأول عروضاً جوية متنوعة، من بينها عرضاً لطائرة "777 إكس"، وهي أحدث طائرة من شركة "بوينغ" من فئة الجسم العريض، وتظهر للمرة الأولى دوليا في معرض دبي للطيران 2021، الحدث الأهم لصناعة الطيران هذا العام.

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