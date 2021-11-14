الخسائر المتراكمة لشركة دريك آند سكل تقترب من 5 مليار درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال المدرجة في سوق دبي المالي، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.

وأشارت الشركة، إلى أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 4.843 مليار درهم تشكل 452% من رأسمالها البالغ 1.071 مليار درهم، بحسب بيان صحافي.

وأوضحت "دريك آند سكل"، أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي المخصصات على المشاريع قيد التنفيذ، والعقود المدينة في المشاريع القديمة في عمان والهند والتي تم الاحتفاظ بها في الميزانية العمومية على الرغم من تحفظات المدقق الخارجي منذ عام 2016 على إمكانية استردادها، كما تم شطب كامل قيمة الشهرة والاسم التجاري في 31 ديسمبر 2018.

وأشارت إلى أن تكاليف تسليم المشاريع تجاوزت الميزانيات بكثير، نتيجة لضعف الأداء في المشاريع القديمة، بحيث تم تسييل العديد من الضمانات البنكية مما زاد من الخسائر المتراكمة.

وقالت الشركة إن تكاليف العمالة غير المستقلة بسبب عدم الفوز بمشاريع جديدة نتجت عن الحظر المصرفي والأوامر القضائية.

وقالت الشركة إن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة تشمل إكمال عملية إعادة الهيكلة وخطة العمل واستكمال المفاوضات مع البنوك والدائنين وكذلك تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

وأعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال خلال أغسطس 2021 عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.

وأوضحت الشركة أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 4.82 مليار درهم تشكل 451٪ من رأسمالها البالغ 1.071 مليار درهم.

وأوضحت "دريك آند سكل"، أن الخسائر ناتجة بشكل رئيسي عن المخصصات التالية المشاريع قيد التنفيذ وعقود الذمم المدينة في المشاريع القديمة في عمان، ومصر، والهند، والأردن، والإمارات.

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