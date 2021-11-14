سعيد الهاملي مديراً مستقلاً لمجلس إدارة «يلاّ»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «يلاّ المحدودة» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في «بورصة نيويورك»، تعيين سعيد الهاملي، الرئيس التنفيذي السابق لـ«اتصالات مصر»، كمدير مستقل لمجلس الإدارة، اعتباراً من السابع من نوفمبر 2021، لافتة إلى تعيين الهاملي كذلك عضواً في لجنة التدقيق الخاصة بالمجموعة.

وأفادت المجموعة في بيان لها أمس، بأن تعيين الهاملي في هذا المنصب يأتي لما يتمتع به من مهارات قيادية مميزة، وخبرة واسعة في مجال الاتصالات، اكتسبها من خلال عمله في الكثير من البيئات المختلفة التي فرضت عليه تحديات تغلب عليها بجدارة. كما شغل العديد من المناصب الإدارية العليا في «مجموعة اتصالات»، من أبرزها منصب الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات مصر» و«أفغانستان».

وأضافت أن الهاملي كان أحد كبار المؤسسين الأوائل لـ«شركة الثريا للاتصالات الفضائية» في عام 1997، وشغل العديد من المناصب الأخرى في الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية. كما يعتبر المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«شركة سياتل لخدمات إدارة المشاريع»، وهي شركة متخصصة في إدارة المشروعات من خلال تبني أحدث التقنيات التكنولوجية الجديدة، والاستثمار في شركات التكنولوجيا الرائدة والشراكة معها.

ووفقاً للبيان، فقد حصل الهاملي على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأميركية في الشارقة عام 2003، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من «معهد فلوريدا للتكنولوجيا» عام 1991.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا المحدودة»، تاو يانغ، أن الهاملي سيلعب دوراً محورياً في تعزيز مبادئ الرقابة والحوكمة، بفضل خبرته القيادية الواسعة لاسيما في قطاع الاتصالات.

وأضاف: «أتطلع إلى العمل سوية مع الهاملي، ونحن على ثقة تامة بأنه سيقدم مساهمات كبيرة في دعم جهود الشركة لتقديم أفضل الخدمات لمستخدميها والمتعاملين معها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

من جانبه، أكد الهاملي عزمه وتطلعه للعمل مع أعضاء مجلس الإدارة، لدعم جهود الشركة في تطوير تطبيقاتها، وخدماتها، وفق أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات الحديثة، تماشياً مع مسيرة الشركة الرائدة في تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المواصفات والمعايير العالمية.

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