«العربية للطيران» تستعرض أحدث طائراتها في «معرض دبي للطيران 2021»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة العربية للطيران» أنها ستستعرض أحدث طائراتها من طراز «إيرباص A321neo LR»، المزينة بملصق اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، فضلاً عن آخر الابتكارات والتقنيات، وقدرة استيعاب المقصورة، خلال مشاركتها في «معرض دبي للطيران 2021» الذي ينطلق غداً.

وأوضحت الشركة أن الطائرة الجديدة تتميز بالقدرة على استيعاب 215 راكباً، وهي مزودة بمقصورة داخلية جديدة مجهزة بأحدث التقنيات، ونظام (SkyTime) الترفيهي الخاص بـ«العربية للطيران»، ومقاعد توفر راحة إضافية مع مساحة جلوس رحبة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة العربية للطيران»، عادل العلي: «سنركز خلال المعرض على إبراز تقنياتنا الجديدة وابتكاراتنا الحديثة التي تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة لتجربة المتعاملين».

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