«الثريا» تجدد اتفاقيتها مع «GTNT» الروسية لتعزيز الاتصالات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، أمس، أن شركة «الثريا» التابعة لها والمتخصصة في خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة، جددت اتفاقيتها التجارية مع شريك الخدمات الروسي «GTNT»، بهدف توسيع نطاق الأعمال التجارية في روسيا.

وتعد شركة «GTNT» مشغل اتصالات متعدد الخدمات، والموزع الحصري لهواتف الثريا المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية، ومحطات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، وحلول اتصالات الآلة إلى آلة «M2M» في روسيا.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه تم تجديد اتفاقية الشراكة خلال زيارة قام بها فريق القيادة العليا لشركة «GTNT» إلى مكاتب شركة «الثريا» في دولة الإمارات، أخيراً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الثريا للاتصالات، سليمان آل علي، إن «روسيا تعد من الأسواق ذات الأولوية بالنسبة لنا، ونحن سعداء بما حققناه بدعم من شركة (GTNT) خلال العقد الماضي، ونسعى اليوم إلى استكمال هذه الشراكة مدفوعين بأحدث التقنيات المتقدمة».

وأضاف أن «من المؤكد أن هذه الاتفاقية تحقق الفائدة لكلا الطرفين بالاستناد إلى الموقع الجغرافي، والإمكانات الاقتصادية، وعمق خدمات شركة (الثريا)».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «GTNT»، ميخائيل خاريتونوف، إن «شركة الثريا تقدم حلولاً للعملاء الرئيسين في مختلف القطاعات بما في ذلك الشركات والقطاع الفيدرالي والبحري والطاقة، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية والقطاعات البيئية في روسيا».

يشار إلى أنه وفقاً لدراسة أجراها مركز «نوثيرن سكاي ريسيرتش» للأبحاث عام 2019، كانت شركة الثريا للاتصالات ثاني أكبر مزود لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية «إم إس إس» على مستوى العالم من حيث عدد المشتركين النشطين ممن يحملون أجهزة تعمل عبر الأقمار الاصطناعية.

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