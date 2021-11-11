15.8 مليار درهم تجارة دبي مع إيطاليا خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي، بأن قيمة تجارة الإمارة مع إيطاليا ارتفعت من 14.68 مليار درهم في العام 2010 لتصل إلى 26.68 مليار درهم في العام 2020 بنمو نسبته 81.7% خلال 10 سنوات، موضحة أن قيمة التجارة بين الجانبين شهدت نموا بنسبة 68.6% في النصف الأول من العام 2021 لتصل قيمتها إلى 15.84 مليار درهم مقابل 9.4 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبينت الدائرة أن قيمة الواردات، بلغت في النصف الأول من العام الجاري 11.33 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات 3.65 مليارات درهم وقيمة إعادة التصدير 862 مليون درهم.

جاء ذلك في عرض توضيحي قدمه مدير قسم الإجراءات الجمركية في إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في الدائرة، راشد المهيري، خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مجلس الأعمال الإيطالي حول الواردات والصادرات في دول مجلس التعاون الخليجي والرؤى الرئيسة لاتجاهاتها المستقبلية في مجالات التمويل والإجراءات والشهادات والواجبات.

وأوضح المهيري في العرض أن تجارة دبي مع إيطاليا خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت إلى التجارة المباشرة بقيمة 12.954 مليار درهم وتجارة المناطق الحرة بقيمة 2.839 مليار درهم وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 46.683 مليون درهم، فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة جواً 9.12 مليار درهم وقيمة التجارة المنقولة بحراً 4.99 مليار درهم وقيمة التجارة المنقولة براً 1.72 مليار درهم.

كما عرض المهيري، المبادرات التي طورتها «جمارك دبي» في مجال التجارة الالكترونية، حيث أطلقت الدائرة منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود لدعم الدور العالمي لدبي في التجارة الدولية، إضافة إلى عرض التسهيلات التي تقدمها «جمارك دبي» لشركات المناطق الحرة، فضلا عن التسهيلات المقدمة للتجار من خلال الخدمات الذكية التي تستكمل التحول بالكامل الى مرحلة المعاملات اللاورقية.

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