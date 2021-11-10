%81 نمواً في إيرادات «مجموعة الإمارات» إلى 24.7 مليار درهم في 6 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت إيرادات «مجموعة الإمارات» 24.7 مليار درهم، عن النصف الأول من سنتها المالية الجارية (2021-2022) بارتفاع نسبته 81% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها الإيرادات 13.7 مليار درهم.

وأفادت المجموعة في بيان، أمس، أعلنت خلاله نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بأن هذا الانتعاش القوي في الإيرادات، نجم عن ارتفاع الطلب على السفر بعد تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن استمرار الطلب القوي على الشحن الجوي، إضافة إلى التقدم السريع في برامج التطعيم ضد فيروس «كورونا».

أرباح تشغيلية

وأشارت المجموعة إلى أنها سجلت خسائرعن النصف الأول من السنة المالية (2021-2022) قدرها 5.7 مليارات درهم، بتحسن كبير عن العام الماضي الذي بلغت خسائره 14.1 مليار درهم.

وأوضحت أنها حققت أرباحاً تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، بلغت 5.6 مليارات درهم في تحوّل وصفته بـ«الدراماتيكي» من أرباح سلبية بلغت 43 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يُعد مؤشراً قوياً إلى العودة إلى الربحية التشغيلية.

أرصدة نقدية

وواصلت المجموعة المحافظة على أرصدة نقدية صحية بلغت 18.8 مليار درهم في 30 سبتمبر2021، مقارنةً مع 19.8 مليار درهم في 31 مارس 2021.

واستطاعت «مجموعة الإمارات» الاستفادة من أرصدتها النقدية القوية، والوصول إلى التمويل من خلال مالكيها والمجتمع المالي الأوسع لدعم متطلبات أعمالها وسط التحديات غير المسبوقة التي فرضها «كوفيد-19» على صناعة الطيران والسفر.

وخلال النصف الأول من (2021-2022)، ضخّ المالكون 2.5 مليار درهم في «طيران الإمارات» عن طريق الاستثمار في الأسهم، وهم مستمرون في دعم الناقلة على مسار التعافي.

أعداد العاملين

وسجلت أعداد العاملين في «مجموعة الإمارات» انخفاضاً طفيفاً مقارنةً مع 31 مارس 2020، بنسبة 2%، لتصل إلى 73571 موظفاً في 30 سبتمبر 2021.

ومواكبةً للنمو المتوقع في السعة وأنشطة الأعمال في الأشهر المقبلة، بدأت «طيران الإمارات» و«دناتا» حملات توظيف عالمية لدعم متطلباتها، مع إعطاء الأولوية لإعادة تعيين الموظفين الذين سبق لهم الحصول على إجازة أو المسرّحين.

نمو

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «بدأنا سنتنا المالية الجارية مع انطلاق برامج التطعيم ضد (كوفيد-19) على نحو غير مسبوق في جميع أنحاء العالم».

وأضاف سموّه: «شهدنا عبر المجموعة نمواً في العمليات والطلب، مع بدء معظم الدول في تخفيف قيود السفر، حيث تسارع هذا الزخم خلال الصيف مع استمرار النمو في فصل الشتاء وما بعده، كما واصلت أعمال نقل البضائع والمناولة أداءها القوي، ما وفر الأساس الذي مكّننا من إعادة خدمات الركاب بسرعة إلى وضعها السابق».

وتابع سموّه أنه «على الرغم من أنه لايزال أمامنا مشوار لنقطعه قبل أن نعيد عملياتنا إلى مستويات ما قبل الجائحة والعودة إلى الربحية، فإننا نمضي قُدُماً على درب التعافي بإيرادات جيدة وأرصدة نقدية قوية في نهاية النصف الأول من (2021-2022)».

شكر

ووجّه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الشكر للعملاء على دعمهم المتواصل، وكذلك لجميع الجهات ذات الصلة والشركاء في صناعة الطيران والسفر على جهودهم التي أتاحت استئناف السفر الجوي الدولي بسلاسة وأمان، قائلاً: «يرجع الفضل في قدرتنا على التكيّف خلال أصعب فترة في تاريخنا حتى الآن إلى قوة العلامة التجارية لكل من (طيران الإمارات) و(دناتا)، والجودة العالية لمنتجاتنا وخدماتنا والقدرات الرقمية والابتكارية، وإلى موظفينا الرائعين».

وأضاف: «نحن عازمون على مواصلة الاستثمار في هذه المجالات الأساسية لنقل أعمالنا إلى المستقبل، بالعمليات السلسة والقدرات التكنولوجية الجديدة التي طبقناها في الأشهر الماضية».

%55 زيادة في إيرادات «دناتا»

بلغت إيرادات شركة «دناتا» عن النصف الأول من السنة المالية (2021-2022)، بما في ذلك الدخل من عمليات تشغيلية أخرى، 3.7 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 55% مقارنة مع عائدات الفترة ذاتها من السنة السابقة التي كانت 2.4 مليار درهم.

وحافظت «دناتا لعمليات المطار» على مكانتها كأكبر مساهم في إيرادات «دناتا»، حيث بلغت هذه المساهمة 2.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 54% عن إيرادات الأشهر الستة الأولى من السنة المالية السابقة.

وسجل إجمالي أعداد الطائرات التي قدمت «دناتا» خدمات مناولة لها في جميع مواقع عملها ارتفاعاً بنسبة 116% إلى 222 ألفاً و668 طائرة، فيما سجلت الشحنات التي ناولتها 1.4 مليون طن بنمو نسبته 9% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وشهد الطلب على أعمال «دناتا» في المناولة الأرضية والتموين وخدمات السفر والشحن والتجزئة عودة سريعة مع تخفيف القيود على الرحلات الجوية والسفر الخاصة بالجائحة.

وواصلت «دناتا» الاستثمار في البنية التحتية لخدمة عملائها العالميين بكفاءة أعلى، حيث افتتحت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية منشأةً مساحتها 5000 متر مربع مخصصة لتوفير الصيانة المتقدمة لحافلات الركاب في مطار دبي الدولي.

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