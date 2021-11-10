تعاونية الاتحاد تطلق حملة تخفيضات كبرى

أطلقت تعاونية الاتحاد اليوم، حملة تخفيضات كبرى، تستمر 100 يوم بخصومات تصل إلى 50% الحملة، مع سحوبات يومية على جوائز عينية وترفيهية، إضافة إلى مبادرات نوعية لمواليد شهر ديسمبر 1971 سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وذلك بتكريمهم وإهدائهم بطاقة "الأفضل" الشرائية.

وقال مدير إدارة السعادة والتسويق في التعاونية، الدكتور سهيل البستكي، إنه تم تخصيص 50 مليون درهم للحملة التي تتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي.

وأضاف أن التعاونية ستوفر حملة العروض الكبرى أيضاً عبر تطبيقها الذكي الذي يتيح للمستخدمين الطلب عن طريقه، إذ إنها أطلقت مبادرة بأن يكون التوصيل المجاني لجميع الطلبات التي سيتم طلبها عن طريق متجرها الذكي بقيمة لا تقل عن مائة درهم، وذلك اعتباراً من الثاني من ديسمبر ولغاية 50 يوماً، لإتاحة المجال للمتسوقين والتمتع بالتسوق بهذه المناسبة العزيزة، والاستفادة من العروض الترويجية لتخفيف الأعباء على المستهلكين.

دبي - الإمارات اليوم

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