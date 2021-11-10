%18 ارتفاعاً في صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ارتفع صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، بنسبة 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليبلغ 333.7 مليون درهم، مقارنة بـ282.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2020، في حين ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 2.4% ليصل إلى 3.24 مليارات درهم، مقابل 3.17 مليارات درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة بلغ 33.5% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة بـ32.7% للفترة نفسها من عام 2020، فيما بلغ صافي إيرادات الاكتتاب 388.8 مليون درهم.

وارتفع صافي الأرباح الفنية 3.9% ليبلغ 209.8 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ201.8 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي إيرادات الاستثمار 48% إلى 125.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة بـ85 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2020.

وبلغت المصروفات الإدارية للربع الثالث 181 مليون درهم، مقارنة بـ196.9 مليون درهم للربع نفسه من عام 2020 وذلك في إطار مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية.

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