«طيران الإمارات»: بدء التسجيل في برنامج تدريب الطيارين المبتدئين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، أمس، عن فتح باب القبول أمام المرشحين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين والمتقدمين الدوليين للالتحاق ببرنامج تدريب الطيارين المبتدئين، مشيرة إلى أنه يمكن للشبان الإماراتيين الطموحين الراغبين في الانضمام إلى برنامج الطيارين المواطنين تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.

وفي مبادرة حصرية من «طيران الإمارات» نحو أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، سيتاح أمام الخريجين فرصة التقدم لوظيفة طيار «ضابط ثان» لدى «طيران الإمارات»، على أن يُطلب من المرشحين المهتمين اجتياز المقابلات وعملية الاختيار التي تحددها الناقلة.

وأوضحت «طيران الإمارات» في بيان أنه يمكن للمتقدمين الدوليين المهتمين، وكذلك لمواطني الدولة والمقيمين، الاستفادة من الرسوم الدراسية التنافسية لمدة عامين، التي تغطي مواد التدريب والإقامة ووجبات الطعام والزي الرسمي ونفقات أخرى.

وأضافت أنه قد يتاح أمام مواطني دولة الإمارات، الذين يتطلعون للحصول على وظيفة طيار، الفرصة ليتم اختيارهم ضمن برنامج تدريب الطيارين برعاية كاملة. وأشارت الناقلة إلى أن أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، تراجع الطلبات بشكل مستمر، وتستقبل الطلبة الجدد على دفعات، مرة كل شهرين.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «نعمل في (طيران الإمارات) باستمرار على استكشاف فرص دعم وإطلاق برامج في صناعة الطيران، ويسعدنا أن نقدم هذه الفرصة الفريدة أمام خريجي أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين». وأضاف أن «الشركة أطلقت هذه المبادرة الحصرية لتوفير الفرص أمام مواطني دولة الإمارات والمقيمين والطلاب الدوليين الراغبين في بناء حياتهم المهنية كطيارين».

بدوره، قال نائب رئيس أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، القبطان عبدالله الحمادي، إنه «رغم الظروف الاستثنائية منذ انتشار الجائحة، إلا أن الطلب على الطيارين استمر في النمو على مستوى العالم والمنطقة، ونحن في الأكاديمية ملتزمون بتقديم أكفأ البرامج باستخدام أحدث الطائرات والتقنيات وأساليب التدريب».

يُشار إلى أن أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين تقع في «دبي الجنوب»، وتقوم على مساحة 164 ألف متر مربع (مساحة 200 ملعب كرة قدم)، وتضم 36 حجرة تدريس حديثة، وأجهزة محاكاة من الجيل الجديد. كما تملك 27 طائرة «Cirrus SR22 G6» بمحرك واحد وطائرات نفاثة خفيفة من طراز «Embraer Phenom 100EV».

• القبول في البرنامج متاح أمام المواطنين والمقيمين والمتقدمين الدوليين.

مذكرة تفاهم بين «طيران الإمارات» و«جارودا» الإندونيسية

وقعت شركة طيران الإمارات، والناقلة الوطنية الإندونيسية «جارودا»، مذكرة تفاهم لإنشاء «شراكة بالرمز» بين الناقلتين، تتيح للمتعاملين السفر بسلاسة وسهولة إلى وجهات في الأميركيتين، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا، فضلاً عن توسيع نطاق شبكتي الناقلتين، وإتاحة السفر بتذكرة واحدة.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن «طيران الإمارات» و«جارودا» ستدرسان فرص التعاون في برنامجي مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لتمكين عملائهما من كسب واستبدال الأميال والنقاط، مقابل تذاكر مكافأة، وترقيات، ومزايا حصرية أخرى.

وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، والنائب الثاني لوزير الشركات الحكومية في إندونيسيا، كارتيكا ويرجواتموجو، وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، ورئيس «جارودا إندونيسيا»، عرفان سيتيابوترا.

ومن المنتظر أن تدخل اتفاقية المشاركة بالرمز حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2022، بعد نيل الموافقات التنظيمية المطلوبة، لتوفر مزايا للمتعاملين تشمل الحجز السلس، وإصدار التذاكر وسياسة أمتعة واحدة، وتسجيل الوصول إلى الوجهة النهائية، إضافة إلى مزايا السفر عبر 18 خطاً على الشبكة المشتركة.

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