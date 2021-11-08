من هو حامد أحمد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن مجلس الإدارة الجديد لشركة سوق دبي المالي تعيين حامد أحمد علي في منصب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي. فمن هو :

حصل حامد أحمد علي على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وبكالوريوس في علوم الحوسبة التطبيقية من جامعة ليدز متروبوليتان، وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع.

شغل حامد أحمد علي منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأسواق في سوق دبي المالي، والرئيس التنفيذي لناسداك دبي. وتشمل خبرته العمل كرئيس تنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العمليات.

أسهم في تطوير الأنشطة والأسواق في كلا البورصتين وخلق مجالات جديدة للنمو، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون بين سوق دبي المالي وناسداك دبي

أسهم في تعزيز مكانة ناسداك دبي كواحدة من أكبر البورصات في العالم لإدراج الصكوك، وأكبر بورصة في الشرق الأوسط لإدراج السندات بالدولار الأميركي.

لعب دورا رئيسيا في تطوير خطة دبي الإستراتيجية 2015 وشارك في عدد من عمليات التطوير الإستراتيجية

وجاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمكتب الاعلامي لحكومة دبي على «تويتر»:

«مجلس الإدارة الجديد لشركة سوق دبي المالي برئاسة هلال سعيد المري، يعتمد خلال اجتماعه الأول قراراً بتعيين حامد أحمد علي في منصب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي».

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