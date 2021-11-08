«الإمارات دبي الوطني» يدعم «تحدّي الابتكار» في «فينتك أبوظبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن اتفاقية تعاون استراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي، ليصبح البنك بموجبها «مؤسسة رائدة» تدعم الدورة الخامسة من «تحدي الابتكار» ضمن مهرجان «فينتك أبوظبي 2021»، الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإحدى أبرز المبادرات التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي دعماً لتطوير حلول مبتكرة تسهم في مسيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن «تحدي الابتكار» يهدف إلى استكشاف المهارات والشركات الصاعدة في مجال التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.

ويتيح الحدث لشركات التكنولوجيا المالية المُتأهلة استعراض حلولها وخدماتها أمام لجنة تحكيم متخصصة خلال «فينتك أبوظبي» الذي سيقام بين 22 و24 نوفمبر 2021، وسيحظى الفائزون بفرصة العمل مع «بنك الإمارات دبي الوطني» لاختبار الحلول المقترحة وإثبات جدواها في المختبر الرقمي التابع لسوق أبوظبي العالمي، ما يتيح لهم الفوز بعقود تجارية قيّمة في نهاية المطاف.

وقال المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ميغيل ريو تينتو: «لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني سباقاً إلى تعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي، ويسعدنا التعاون مع سوق أبوظبي العالمي لدعم نسخة العام الجاري من (تحدي الابتكار)».

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