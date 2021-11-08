اتفاقية تتيح لحاملي بطاقات «الإمارات الإسلامي» الاستفادة من عروض «بسمات»

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت «اتصالات الإمارات» عن توقيعها اتفاقية شراكة مع مصرف الإمارات الإسلامي، تمكّن حاملي بطاقات ائتمان المصرف من استبدال الأميال الذكية بنقاط «بسمات»، برنامج تبادل المكافآت المدعوم بتقنية «بلوك تشين».

كما يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من الصفقات الكبيرة على مجموعة من عروض «اتصالات الإمارات» وشركائها عبر العديد من الفئات مختلفة، إضافة إلى عروض وخصومات «اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً»، والاستفادة من عروض الخصومات الأخرى على برامج الترفيه، ومراكز الصحة، والمأكولات في العديد من منافذ البيع.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات الإمارات»، خالد الخولي، إنه يمكن لحاملي بطاقات ائتمان المصرف الاستفادة من مجموعة واسعة من الصفقات والمزايا التي يتيحها برنامج «بسمات».

وضمن برنامج تبادل المكافآت، فإنه يمكن لمتعاملي «بسمات» إضافة عضوية ولاء على تطبيق واحد، وتتبع جميع نقاط الولاء في الوقت الفعلي، وتبادل النقاط مع أي برنامج ضمن شبكة تبادل المكافآت في الوقت الفعلي، والوصول إلى سوق موسع لاستبدال النقاط.

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