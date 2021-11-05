455.6 مليون درهم صافي أرباح «دبي للاستثمار» في 9 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس، عن تسجيل أرباح صافية بقيمة 455.6 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بـ418.1 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الشركة، في بيان، أن إجمالي الإيرادات ارتفع إلى 2.6 مليار درهم، خلال الفترة من بداية يناير 2021 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 1.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن «نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، تعكس مدى مرونة نموذج أعمالنا، وهي نتيجة للأداء القوي الذي حققناه عبر جميع قطاعات الأعمال، ومواصلتنا التركيز على استراتيجية النمو والتوسع».

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