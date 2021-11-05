«طيران الإمارات» تطلق خدمة يومية إلى تل أبيب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن إطلاق خدمة يومية من دون توقف بين دبي وتل أبيب، اعتباراً من السادس من ديسمبر المقبل.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الخدمة الجديدة، ستوفر للعملاء في إسرائيل السفر بأمان وسلاسة إلى دبي، وعبرها إلى مختلف محطات شبكة خطوط «طيران الإمارات» العالمية، التي تغطي أكثر من 120 وجهة.

وأضافت أنه تم اختيار أوقات الرحلات من تل أبيب وإليها لتسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية الرئيسة خارج دبي، مثل تايلاند وجزر المحيط الهندي وجنوب إفريقيا وغيرها، موضحة أن الرحلة «ئي كيه 931» ستغادر مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 2:50 بعد الظهر، لتصل تل أبيب في الساعة 4:25 عصراً، أما رحلة العودة «ئي كيه 932»، فتقلع من مطار «بن غوريون» في الساعة 6:25 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 11:25 ليلاً بالتوقيت المحلي.

وستوفر الخدمة الجديدة أيضاً متابعة مريحة للمسافرين من تل أبيب إلى نحو 30 محطة لـ«طيران الإمارات»، عبر أستراليا والولايات المتحدة والبرازيل، والمكسيك والهند وجنوب إفريقيا، حيث تضم هذه الدول جاليات يهودية كبيرة.

كما يمكن للمسافرين من الولايات المتحدة، الذين يتطلعون إلى التوقف في دبي قبل الشروع في رحلتهم إلى تل أبيب، الاستفادة من برنامج «التوقف في دبي» (Dubai Stop Over)، الذي يشمل الإقامة في فنادق ذات مستوى عالمي ومشاهدة المعالم السياحية وأنشطة أخرى عديدة.

وستخدم «طيران الإمارات» رحلاتها بين دبي وتل أبيب بطائراتها الحديثة الـ«بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث، التي توفر أجنحة الدرجة الأولى، والمقاعد التي تتحول إلى أسرّة شبه مستوية في درجة الأعمال، والمقاعد المريحة في الدرجة السياحية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «مع انطلاق الخدمة إلى تل أبيب، بعد بضعة أسابيع، ستوفر (طيران الإمارات) مزيداً من الخيارات للمسافرين من تل أبيب وإليها عبر دبي، كما نتطلع إلى الترحيب بمزيد من رجال الأعمال والسياح من إسرائيل إلى دبي».

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