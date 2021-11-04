"فلاي دبي" تدشن رحلاتها إلى صحار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت شركة "فلاي دبي"، رحلاتها المنتظمة إلى مدينة صحار العُمانية، لتكون بذلك وجهتها الثالثة في السلطنة بعد مسقط وصلالة، حيث حيث أقلعت الرحلة "FZ 185" من المبنى رقم (2) بمطار دبي الدولي لتهبط في مطار صحار بعد ظهر اليوم.

وأشارت "فلاي دبي" في بيان إلى أنها ستكون أول ناقلة من الدولة تشغل رحلات إلى صحار، التي ستخدمها بواقع رحلتين أسبوعيا.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي"، حمد عبيدالله: "يسعدنا أن نوفر لمسافرينا رحلات مباشرة بين دبي وصحار، وهي الوجهة الثالثة لنا في عُمان"، مضيفا: "كنا قد بدأنا رحلاتنا الى مسقط في العام 2010 تبعها رحلات الى مدينة صلالة في 2013، ومع رحلات صحار اليوم فإننا نخدم السلطنة حاليا بواقع تسع رحلات أسبوعيا، منها أربع إلى مسقط و ثلاث إلى صلالة، إضافة إلى رحلتين أسبوعيا إلى صحار".





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news