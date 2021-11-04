«طيران الإمارات» تطلق خدمة يومية إلى تل أبيب اعتباراً من 6 ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم، عن إطلاق خدمة يومية من دون توقف بين دبي وتل ابيب، اعتباراً من السادس من ديسمبر المقبل.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الخدمة الجديدة، ستوفر للعملاء في إسرائيل السفر بأمان وسلاسة إلى دبي، وعبرها إلى مختلف محطات شبكة خطوط «طيران الإمارات» العالمية التي تغطي أكثر من 120 وجهة.

وأضافت أنه تم اختيار أوقات الرحلات من وإلى تل أبيب لتسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية الرئيسة خارج دبي، مثل تايلند وجزر المحيط الهندي وجنوب أفريقيا وغيرها، موضحة أن الرحلة «ئي كيه 931» ستغادر مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 2:50 بعد الظهر، لتصل تل أبيب في الساعة 4:25 عصراً، أما رحلة العودة «ئي كيه 932»، فتقلع من مطار «بن غوريون» في الساعة 6:25 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 11:25 ليلاً بالتوقيت المحلي.

وستوفر الخدمة الجديدة أيضاً متابعة مريحة للمسافرين من تل أبيب إلى نحو 30 محطة لـ«طيران الإمارات» عبر أستراليا والولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا، حيث تضم هذه الدول جاليات يهودية كبيرة.

كما يمكن للمسافرين من الولايات المتحدة، الذين يتطلعون للتوقف في دبي قبل الشروع في رحلتهم إلى تل أبيب، الاستفادة من برنامج «التوقف في دبي» (Dubai Stop Over)، الذي يشمل الإقامة في فنادق ذات مستوى عالمي ومشاهدة المعالم السياحية وأنشطة أخرى عديدة.

وستخدم «طيران الإمارات» رحلاتها بين دبي وتل أبيب بطائراتها الحديثة الـ«بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث، والتي توفر أجنحة الدرجة الأولى والمقاعد التي تتحول إلى أسرّة شبه مستوية في درجة الأعمال والمقاعد المريحة في الدرجة السياحية.

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