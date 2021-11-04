المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، عن تعيين مجلس إدارة جديد لسوق دبي المالي برئاسة هلال سعيد المرّي، وعضوية كل من: رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين، عبدالقادر عبيد علي، والرئيس المالي لمجموعة موانئ دبي العالمية، يوفراج نارايان، والمدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه، والشريك بمكتب المحاماة «وايت آند كيس» وعضو مجلس إدارة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، عبدالواحد العلماء.

وسيضم المجلس كذلك في عضويته كلاً من: خبيرة في الاتصال والتسويق، موزة المري، وخبير مالي وإداري وعضو جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الإمارات، محمد حميد المري.

وشكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عيسى كاظم على جهوده في إدارة سوق دبي المالي منذ التأسيس،

وقال: «الأخ عيسى كاظم ساهم في تأسيس وإدارة سوق دبي المالي منذ عشرين عاماً وجهوده ستبقى محل تقدير دائم».

ووجّه سموه، مجلس الإدارة الجديد بالعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى صياغة رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال في دبي وتحفيز النمو عبر سياسات وخطط عمل تحقق طموح الإمارة في مضاعفة حجم الأسواق المالية في دبي إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال الفترة المقبلة. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم: «نثق في قدرة مجلس الإدارة الجديد على الإسهام في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأسواق المالية والبورصات»، مضيفاً سموه: «لدينا طموحات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، ونحتاج لأفكار مبتكرة، ومهمة المجلس ترسيخ المكانة العالمية لدبي في الأسواق المالية».

وكان سموه ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات، وجاء تعيين مجلس الإدارة الجديد في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تكليف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي، ووضع رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال والبورصات في الإمارة بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ويرسخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي كواحدة من أهم وأنشط أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي خلال العقود الماضية.

• نائب حاكم دبي شكر عيسى كاظم على جهوده خلال 20 عاماً في إدارة السوق.

ترسيخ مكانة دبي

تهدف الرؤية التطويرية لأسواق المال والبورصات في دبي، إلى ترسيخ مكانة الإمارة، مركزاً مالياً حيوياً على المستويين الإقليمي والعالمي، وفي ظل الحاجة إلى استحداث حلول وأدوات مالية مبتكرة تلبي المستجدات التي شهدها العالم، وما تتطلبه من تغيرات هيكلية في آليات عمل المنظومة المالية لاسيما أسواق المال.

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