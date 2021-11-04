«اتصالات».. أفضل مُزوّد للخدمات والمبيعات بالجملة إقليمياً

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة اتصالات، عن فوزها بلقب «أفضل مُزوّد للخدمات والمبيعات بالجملة في الشرق الأوسط» خلال حفل جوائز «غلوبال كاريير 2021»، الذي انعقد في بث مباشر أخيراً، شهد حضوراً شخصياً من المشاركين في لندن، إلى جانب مؤتمر «كاباسيتي أوروبا».

وتُعد «اتصالات» المزود الرائد لخدمات البيع بالجملة، وهي تدير شبكة اتصالات عالمية ومراكز بيانات متطورة.

وأوضحت المجموعة في بيان أمس، أن أعمالها تتضمن الخدمات المتميزة بما في ذلك المكالمات الصوتية، والبيانات، وخدمات التجوال، وخدمات الهاتف المتحرك، بما فيها خدمات الرسائل النصية وخدمات الأقمار الاصطناعية.

وعكفت إدارة المبيعات بالجملة في «اتصالات» على الاستثمار بأحدث التقنيات والبنى التحتية التي تعزّز مسيرة التحول الرقمي، مع التركيز على تطوير تجارب العملاء وتزويدهم بحلول مرنة للخدمة الذاتية.

كما افتتحت مجموعة اتصالات مركز البيانات الذكي الثالث لها في دبي عام 2021، وكذلك وقعت مشروع الكابل البحري «إفريقيا-1».

وقال الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في المجموعة، علي أميري: «نعتز بالحصول على هذه الجائزة التي تسلط الضوء على قدرات شبكات اتصالات الدولية ومدى انتشارها وجودتها وبنيتها التحتية المتطورة، إضافة إلى تمتعها بمجموعة واسعة من الشركاء حول العالم».

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