%90.7 نمواً بصادرات الأغذية والمشروبات في دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قادت مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، 13 شركة من دولة الإمارات، في «معرض أنوجا العالمي 2021» المتخصص في صناعة الأغذية والمشروبات، والذي أقيم في مدينة كولونيا الألمانية في الفترة بين التاسع والـ13 من أكتوبر الماضي.

وكشفت المؤسسة في بيان أمس، أن دبي حققت نمواً بنسبة 90.7% في صادرات الأغذية والمشروبات، و73.1% نمواً في إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2021، لافتة إلى أنها نظمت العديد من اللقاءات بين الشركات الإماراتية والمشترين الدوليين من أوروبا في المعرض، عبر مكتبها في ألمانيا، ضمن عمل مكاتب المؤسسة في الأسواق الدولية لدعم المصدرين.

وقالت سفيرة الدولة لدى ألمانيا، حفصة العلماء: «يسعدنا المشاركة في افتتاح الجناح الإماراتي في (معرض أنوجا العالمي 2021)، حيث يؤكد تواجد الشركات الإماراتية في هذا التجمع الدولي على أهمية قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة والشركات والمصانع العاملة فيه، كما تأتي هذه المشاركة في إطار مرحلة التعافي العالمي من جائحة (كوفيد-19)».

وأضافت العلماء: «تشهد العلاقات الإماراتية الألمانية تطورات ملحوظة على مختلف الأصعدة، إذ يمثل التعاون الاقتصادي والتجاري أهم أولويات البلدين، والتي تؤسس مراحل متقدمة تسهم في دعم التبادل التجاري في ما بينهما»، لافتة إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات من الجهات المهمة التي تعمل على الإسهام بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، المهندس ساعد العوضي:

شهدت صادرات قطاع الأغذية والمشروبات في دبي نمواً بنسبة 27.8% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما حققت دبي نمواً بنسبة 90.7% في صادرات الأغذية والمشروبات، و73.1% نمواً في إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020. وبشكل عام، أسهم القطاع بنسبة 6.1% في التجارة الخارجية غير النفطية في دبي خلال هذه الفترة، وبلغت حصة الصادرات 9.42 مليارات درهم، و«إعادة التصدير» 6.37 مليارات درهم من إجمالي تجارة الأغذية والمشروبات في دبي، والتي بلغت 41.04 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2021.

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