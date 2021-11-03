بعثة من 50 شركة هولندية تبحث الشراكات مع «غرفة دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال وزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي في هولندا، توم دي بروين، إن دولة الإمارات تستحوذ على 40% من إجمالي صادرات هولندا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً الإمارات شريكاً استراتيجياً اقتصادياً لبلاده في المنطقة.

وأوضح في كلمة له خلال فعاليات منتدى نظمته قنصلية هولندا في دبي، بالتعاون مع «غرفة دبي»، أمس، على هامش زيارة وفد اقتصادي هولندي لدبي يضم أكثر من 50 شركة هولندية، أن زيارة البعثة التجارية الهولندية ستسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة وتحسينها، ونسج شراكات اقتصادية جديدة بين الشركات الهولندية والإماراتية.

وأشاد الوزير الهولندي بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، معتبراً إياه المنصة المثالية العالمية للتواصل وتأسيس شراكات اقتصادية وتوسيع العلاقات الثنائية المستقبلية، كما أشاد بجهود «غرفة دبي» وتعاونها مع الشركات الهولندية في ترسيخ التعاون الاقتصادي، معتبراً الغرفة شريكاً استراتيجياً لمجتمع الأعمال في هولندا، وتلعب دوراً أساسياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية، إذ تعمل نحو 350 شركة هولندية في دولة الإمارات.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، فيصل جمعة بلهول، في كلمته خلال المنتدى، إن دبي تعتبر وجهة الشركات المتخصصة بالحلول المستدامة، لافتاً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» يشكل مركز الشراكات الاقتصادية المثالية في هذا المجال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news